Abuelo entrega a nietos asesinos

Una lección de moralidad es la que dio el abuelo materno de dos primos-hermanos acusados de haber matado de una estocada en la tetilla izquierda al pintor Francisco Javier Moraga Arias, de 38 años, por una botella de ron.



El anciano, quien entregó a sus dos nietos en el comando policial de Jinotepe, dijo a las autoridades que pudo haberles dicho a sus descendientes que huyeran, pero no lo hizo por considerar que éstos deben pagar por el delito cometido. “Miren chavalos... van a pagar por el daño que hicieron”, aseguró el abuelito que advirtió a los jovencitos, en su declaración ante las autoridades policiales.



Los primos-hermanos de iniciales J.G. y E.S., de 16 y 17 años, son los dos adolescentes que mataron la noche del lunes de una estocada a Moraga, cuando regresaba a su casa en el barrio San José, en Diriamba.



El anciano, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, relató que al ver el cuchillo que utiliza en labores domésticas totalmente ensangrentado, obligó a sus nietos a que le confesaran qué habían hecho.



El proceder de este abuelo es una lección para que aquellos tutores que se vuelven cómplices de las fechorías de sus hijos, escondiéndolos o mandándolos a huir para que no paguen por los delitos que cometen.





Los hechos

La subcomisionada Marisol Aburto, vocera de la Policía en Jinotepe, dijo que Moraga forcejó con sus victimarios cuando éstos le salieron al paso la noche del domingo.



En medio del forcejeo, la víctima logró soltarse del chavalo de 16 años, pero el de 17 le clavó la estocada en la tetilla izquierda, que le quitó la vida de forma inmediata. Los dos primos-hermanos estaban bajo los efectos del alcohol y el crack, indicaron las autoridades policiales.



Francisco Javier Moraga era el sexto de los siete hijos de la señora Paola Arias, y al momento de su deceso le sobreviven sus tres jóvenes hijas.