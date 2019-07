Culpan a vecina por muerte de hermanitos

Corresponsal Costa Rica



La incertidumbre que embargaba a los padres de dos niños nicaragüenses desaparecidos desde el domingo terminó. Sin embargo, el dolor se profundizó cuando el lunes, en horas de la tarde, encontraron muerta, en el río Virilla, a la niña Yoselin Aparicio Aguirre, de 12 años.



La desgracia continuó cuando, en las mismas condiciones, encontraron este martes a su hermanito de nueve años, José Antonio. El infante fue localizado a unos 150 metros de donde horas antes apareció el cuerpo de su hermana.





Padres no aceptan

Los progenitores, Ruth Aguirre, nicaragüense, y José Antonio Aparicio, salvadoreño, en medio de la angustia, no aceptan que sus hijos hayan perecido porque intentaban bañarse.



Y es que la Policía encontró la ropa de los menores en unas piedras, muy cerca del río que bordea a La Carpio, por lo que una primera hipótesis apunta a que los niños en medio de una travesura decidieron bañarse sin permiso.



“Ellos nunca venían al río... los vecinos pueden dar fe de ello. Nunca los llevé... ni puedo nadar. Eso debe ser obra de la vecina que nos amenazó con que iba a haber sangre con algo querido, porque ella culpa a mi esposa de que se le quemó su casa”, apuntó José Antonio.



Declaró que “siente en su corazón” que alguien les hizo daño. En los mismos términos, Ruth reiteró que se cumplió la amenaza que le había hecho la vecina, por lo que no acepta que haya ocurrido un accidente con sus hijos.



“Ellos no eran vagos, nunca se habían escapado sin permiso. Mire cómo estaba arreglada la ropa (en las piedras). La distancia en que la encontraron. Ellos nunca se hubieran quitado toda la ropa para bañarse”, sostuvo la adolorida madre.



Ruth estima que hubo mano criminal, pero serán las autoridades mediante las investigaciones que realizan las que lo verificarán. El cuerpo del niño fue llevado a la Medicatura Forense, donde ya estaba el de Yoselin, para la debida autopsia.



Los cuerpos serían entregados al caer la tarde, para su velorio, y se menciona que es posible que sean trasladados a Nicaragua, por voluntad de la mamá.



Preliminarmente la Policía informó que ninguno de los cuerpos presenta heridas o lesiones que indiquen violencia física, por lo que presumen que se ahogaron accidentalmente.



Los dos menores desaparecieron este domingo en horas del mediodía, cuando salieron a comprar a una pulpería. Pero éstos nunca llegaron, afirmaron en las pulperías cercanas. La nicaragüense narró que antes, unos pandilleros la habían golpeado por esa misma rencilla, por lo que presentó la denuncia, pero la Policía no hizo nada.



La niña cursaba el sexto grado, mientras que su hermanito el tercero. “Ella me llamó como a las diez de la mañana (domingo), que no había frijoles. Le dije que comprara. Regresó con los frijoles y volvió a salir, pero ya no volvió con su hermano”, declaró consternada Ruth, quien labora como guarda de seguridad.





lmendoza@elnuevodiario.com.ni