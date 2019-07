Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

14 Mayo 2008 |

3:04 p.m. |

END

Dejan a pie a candidato a alcalde de Tola

Lésber Quintero / TOLA, RIVAS

Un fuerte aguacero, seguido de un prolongado apagón, fueron los mejores aliados de antisociales, quienes la noche del sábado robaron la motocicleta del candidato a alcalde del municipio de Tola, José Julián Gutiérrez, por la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN. Según versión del candidato a alcalde, el robo de su moto 150 Eagle, negra, valorada en 1,600 dólares, se dio a eso de las once de la noche, “ya que a esa hora, cuando retornó el fluido eléctrico, salí a buscarla donde se encontraba y ya no estaba”, explicó. El robo se dio en los patios de la Quinta “Rutbelia”, ubicada 300 metros al norte del Instituto San Juan de Tola. A dicho lugar, José Julián había acudido desde la siete de la noche para participar en un encuentro familiar, y según él, su cuñado, Dany Mora, lo llegó a dejar en la moto, y después de una fuerte lluvia, que concluyó a eso de las diez y media de la noche, llegó a traerlo; pero como no había energía, le pidió que se quedaran otro rato para mientras retornaba la luz. De acuerdo a José Julián, el fluido eléctrico retornó media hora después, por lo que junto a su cuñada salieron de la casa de la quinta y se dirigieron a buscar la moto para marcharse, pero su gran sorpresa fue que ya no estaba por ningún lado y menos en la entrada de la propiedad, lugar donde la habían dejado.



Droga bajo llanta de repuesto

Lésber Quintero / RIVAS

La Policía de Rivas dio un pequeño golpe al tráfico interno de drogas, al incautar 8.9 gramos de cocaína que estaban ocultos debajo de la llanta de repuesto del vehículo placas M 079256, que conducía el rivense José Ángel Alvarado Ruiz, de 32 años, quien ya fue puesto a la orden del Ministerio Público. Según la oficina de relaciones publicas de la Policía rivense, el “quiebre” se dio a la una y media de la tarde, cuando Alvarado Ruiz circulaba por la entrada del barrio El Rosario, sitio donde se encontraba un plantón de taxistas y por ende había presencia policial. Los agentes decidieron requisar el auto en una inspección de rutina, y encontraron la bolsita con cocaína debajo de la llanta que iba en el valijero.



Parroquiano víctima de robo en zona roja

Lésber Quintero / RIVAS

Por transitar a altas horas de la noche en la zona roja de la ciudad de Rivas, un hombre fue víctima del actuar delictivo de una trabajadora del sexo y dos antisociales, quienes lo despojaron de un celular valorado en 220 dólares, su cédula de identidad y 650 córdobas en efectivo. Según la versión policial, la víctima fue Álvaro Agustín Acuña Espinoza, quien aseguró haber llegado a las diez de la noche al sector norte de la rotonda de Rivas, donde se mantienen trabajadoras del sexo, travestís y antisociales; y cuando una dama se le acercó a ofrecerle sus servicios, segundos después aparecieron en escena dos antisociales que con cuchillo en mano lo intimidaron para cometer el atraco.