¿Banda de roba niños operando en Estelí? Bebita de dos años fue rescatada 24 horas después de que se la llevaran de su vecindario Máximo Rugama

Estelí |

| 02 Noviembre 2007 |

9 a.m. |







Aunque las autoridades policiales estelianas han mantenido un fuerte hermetismo sobre el particular, los pobladores de este departamento temen que se esté frente a una banda roba niños, luego que una menor de dos años y medio fue raptada en el municipio de Condega, y casi 24 horas y después encontrada en una casa, encerrada con una joven.



La mujer, de unos 24 años, habría sido el “señuelo” para tomar a la niña, cuando ésta fue a comprar golosinas a una pulpería que está casi contiguo a la casa de su madre, ubicada frente al parque central de la ciudad de Condega.



La niña habría sido llevada con engaños a otra pulpería que está ubicada a dos cuadras de la vivienda, y en ese lugar la mujer la tomó y fingió abordar un autobús con dirección a Estelí.



Una residente en Condega notó algo extraño en el comportamiento de la joven, por lo que le preguntó si era la madre de la menor. Esta misma dama luego sirvió de elemento clave, al dar la descripción de la secuestradora.



En cuanto se conoció de la desaparición de la pequeña, empezó una búsqueda incesante de las autoridades y de sus padres. Según versiones de la madre, Fanny Rugama Duarte, una vez que localizaron a la bebita, ella le preguntó a la mujer las razones por las cuales tenía raptada a su hija y ésta no supo dar una respuesta creíble.

Menciona al marido

La sospechosa, al declarar ante la Policía, argumentó que después de llevarse consigo a la niña, escuchó por un altoparlante que se anunciaba la desaparición de la misma, pero ella no había informado nada por temor a su cónyuge, del cual no dio descripciones, pero al parecer es el “cerebro” de la acción.



Los padres de la menor estaban sumamente preocupados, por temor a que pudiera tratarse de una venganza de alguien que no identificaron. Fanny confirmó que su niña salió ese día a comprar a una venta cercana a su casa, pero después no regresó, por lo que inmediatamente se dieron a la tarea de buscarla en todos los barrios.



Pobladores que la vieron afirmaron que la niña iba en compañía de una mujer de apariencia campesina, quien también se hacía acompañar de tres hombres, los que desaparecieron con rumbo al barrio Proyecto Solidaridad, en Condega.



La tarde del miércoles, agentes policiales de este municipio encontraron a la niña, sentada en una sillita de plástico, en el interior de una vivienda en ese sector. La menor estaba vestida con ropita infantil, pero extrañamente lucía maquillada como una mujer adulta.



La pequeña manifestó a sus padres que una mujer la había llevado a ese lugar. Francisco Luis Rivas Montenegro, padre de la niña, expresó que las autoridades policiales lograron capturar a la mujer, quien al parecer alquilaba la vivienda donde escondía a la pequeña.



La mujer ya se encuentra detenida en la estación policial del municipio de Condega, mientras se busca a tres hombres, los que posiblemente participaron del rapto de la niña.



La niña fue atendida por la Comisaría de la Mujer en la jefatura de la Policía Nacional de Estelí, además de haber sido atendida por la doctora Carla Rosales, médico forense, quien determinó que la menor estaba bien de salud y que no fue objeto de abuso sexual.



También una psicóloga especialista evaluó a la niña, asegurando que la menor se encuentra estable emocionalmente. Los padres de la pequeña pidieron a las autoridades policiales que castiguen con todo el peso de la ley a la mujer y a los tres hombres por el rapto de su hija.



Al caer la tarde de ayer jueves, se conoció extraoficialmente de la detención de dos personas, un hombre de 26 años y una adolescente, quienes se encuentran bajo investigación.