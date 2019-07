Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Un disparo por sus frijoles

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Con un balazo en el abdomen que le propinaron sujetos hasta el momento no identificados, resultó el ciudadano Pedro Pablo Solórzano Orozco, originario de la comarca Piedra Luna, del municipio de El Tuma-La Dalia. Según la denuncia que interpuso ante las autoridades policiales el ciudadano Eduardo Kuant Altamirano, a la vivienda de la víctima se presentaron varios elementos desconocidos que le ordenaron abrir la puerta y que entregara todos los quintales de frijoles que tenía guardados. Al no tener repuesta por parte del propietario de la casa, los delincuentes realizaron varios disparos, uno de los cuales alcanzó a don Pedro Pablo en el abdomen, por lo que fue trasladado al Hospital Regional “César Amador Molina”, donde se encuentra hospitalizado. Los delincuentes se dieron a la fuga.



Cobarde asalto a criatura

Máximo Rugama y Henry Vargas / SOMOTO, MADRIZ

La Policía madricense busca a un sujeto que le robó varias prendas de oro a un menor. Sandra Isabel Castellón Pérez denunció que cuando su hijo se encontraba frente a su casa, un individuo pasó y le arrebató varias joyas, incluyendo dos cadenas de oro, valoradas en casi tres mil córdobas.



Trío peligroso con pequeño botín

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Tres elementos armados con fusiles Ak y vestidos con uniformes camuflados se llevaron más de 11 mil córdobas al asaltar un camión de transporte colectivo que cubre la ruta Chagüite Grande-Sébaco, según informa la Policía Nacional. La denuncia, interpuesta por el propietario del camión IFA, placas MT O7792, José Ángel Sáenz Centeno, señala que los antisociales comenzaron a disparar sus armas y lo obligaron a detenerse, luego bajaron a todos los pasajeros y los acostaron boca abajo sobre la carretera. Mientras uno vigilaba, los otros despojaban a todos los ocupantes del automotor de sus pertenencias y dinero en efectivo. Siete mil córdobas en efectivo y cuatro mil quinientos en objetos de valor se llevaron los antisociales, quienes escaparon sin dejar rastro, en tanto los afectados se dirigieron a la Policía, para denunciar el hecho.



Aumenta abigeato en Madriz

Máximo Rugama y Henry Vargas / SOMOTO, MADRIZ

Un plan especial para combatir a los abigeos pusieron en práctica las autoridades policiales madricenses en los nueve municipios que conforman ese departamento fronterizo con Honduras, debido al incremento de este delito. Y es que sólo en el sector de Las Culebras, los ladrones afectaron a varios productores, entre éstos, Justo Hernán Obando Velásquez, quien denunció que de su finca se le robaron una yegua y un caballo, valorados en varios miles de córdobas.



Herido en discusión

Máximo Rugama y Henry Vargas / SOMOTO, MADRIZ

Con una considerable lesión en la cara y parte de la boca resultó Ariel Lira Monjarrez, de 27 años, cuando departía con un “amigo”, cerca del parque del Sector 14 de la ciudad de Somoto. El afectado inició una fuerte discusión con el parroquiano que lo acompañaba, pero de pronto otros sujetos que estaban en el mismo sitio se involucraron en el asunto y lo lesionaron a pedradas. La Policía logró la captura de uno de los presuntos autores, identificado como Freddy Báez Rocha, quien ya fue remitido a la orden del Ministerio Público.



Sorpresa: la casa quedó vacía

Máximo Rugama y Henry Vargas / SOMOTO, MADRIZ

Prácticamente vacía quedó la casa de María Luisa Cárcamo, ubicada en el sector 18 de esta ciudad, después de la visita de unos delincuentes. La suboficial Gioconda Vázquez, portavoz interina de la Policía madricense, señaló que el robo ocurrió a eso de las nueve de la mañana, cuando la afectada dejó su casa bajo llave, para realizar unas diligencias familiares. Cuando retornó, Cárcamo observó que la cerradura de la puerta principal estaba destruida, y su desencanto creció al notar que ya no estaban en el lugar un televisor a colores y otros aparatos. Aún no hay detenidos por este caso.



Estafado con el “sueño americano”



Máximo Rugama / ESTELÍ

Por estafa, el señor Vestid Fernando Dávila Moreno denunció ante las autoridades policiales a Oralia López Bustamante, quien supuestamente desde julio de 2007 lo visitó en su casa y le propuso gestionarle la visa para que viajara legal a los Estados Unidos, a cambio de una “comisión”. Ante la “oferta”, Dávila entregó dos mil dólares, y Oralia prometió que en menos de 15 días volvería con la visa norteamericana. Pasaron los días, semanas y meses, y nada de visa, por lo que Vestid Fernando buscó a la mujer y ésta le aseguró que el dinero se lo había entregado a un hombre con el que “trabaja”, a quien no identificó. Tiempo después, Dávila Moreno volvió a buscarla y Oralia le salió con una serie de evasivas, por lo que sintiéndose estafado, Vestid Fernando decidió denunciarla. Las autoridades policiales investigan para luego pasar el expediente al Ministerio Público.



Presos por asaltar a novios

Máximo Rugama / ESTELÍ

En el barrio 14 de Abril fueron detenidos los ciudadanos César Edilberto Soto Loza, de 18 años, alias “Baturro”, y Henry Alexander Meneses Escorcia, de 19, habitantes de la Ferretería La Única, una cuadra al sur, quienes en compañía de dos sujetos más intimidaron con cuchillos a Lanier Roberto Pérez Olivas, de 18 años, y a su novia, cuando circulaban por una calle del barrio El Rosario, sobre un andén peatonal ubicado en el costado sureste del las instalaciones del Complejo Judicial. Los detenidos y sus compinches, una vez que tenían doblegadas a sus víctimas, las despojaron de sus prendas, carteras y documentos personales, así como de una bicicleta Raly USA, niquelada. Posteriormente trasladaron a la muchacha a una zona oscura, donde la abusaron sexualmente y luego huyeron, según un informe dado a conocer por el portavoz policial, teniente Abel Antonio Herrera. La Policía conformó un equipo técnico y organizó un plan de ubicación de los sospechosos, hasta lograr la detención de dos de ellos y la ocupación de la bicicleta.