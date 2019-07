Hombre que violó a su madre se declara loco

El defensor público Róger Lenín Santos dijo ayer que probará en juicio oral y público que Edwin Esteban Morales Flores, de 25 años, no estaba consciente al momento en que supuestamente violó por tres vías a su madre de 52 años.



“El que comete delito tiene que estar conciente de que eso está penado por la ley, pero si no tiene conciencia de lo que hace, no se le puede reprochar”, apuntó el abogado.



El juez suplente Cuarto Penal de Juicio, Donaldo Alfaro, abrió juicio ayer al mediodía con la selección de dos mujeres y tres hombres para conformar el tribunal de jurados, pero programó la continuación para el próximo 21 de mayo a las doce y media del día.



El fiscal Arnulfo López adelantó que con la prueba que tiene el Ministerio Público, demostrará ante los ojos de los jurados, que el 23 de noviembre el acusado llegó a su casa en Acahualinca, golpeó la puerta de la casa, su madre lo dejó entrar al patio, pero en la madrugada del 24 del mismo mes, el mal hijo volvió desnudo, lleno de furia y armado de un machete.



López señaló que luego el acusado le colocó el machete en el cuello a su madre, y en tres diferentes momento la abusó vaginal, anal, oralmente, porque no conseguía una erección, pero finalmente lo logró. Luego habría amenazado a quien le dio la vida.



Sin embargo, el defensor dice que basará su defensa en el testimonio del doctor Edgar Antonio Salinas Jiménez, quien determinó que el acusado tiene trastornos mentales desde niño.