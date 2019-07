Vendían cocaína frente a escuela

Pequeñas cantidades de cocaína encontró la Policía en dos narcoexpendios, que tenían sitiado un centro escolar en el barrio Villa Austria, en Managua.



Los allanamientos simultáneos a los dos narcoexpendios, distanciados el uno del otro por unos 20 metros, dejó como saldo la detención de tres mujeres: Reyna Isabel Reyes Velásquez, Ernestina Rodríguez, y una joven sólo identificada como T.G.R., de 16 años, quien supuestamente es nuera de Reyes.



Paradójicamente, las órdenes de captura y allanamientos emitidas por distintos jueces capitalinos, iban giradas contra Abel Aníbal Godínez, alias “El Caramelo”, pero como él no estaba y la droga supuestamente se encontraba en posesión de su cónyuge, Reyna Isabel Reyes, y la joven; ahora estas están presas en la Estación Seis de Policía.



En esta casa, la Policía informó del hallazgo de tres gramos de marihuana y 0.1 gramos de cocaína.



Reyes, al ser montada a la patrulla, dijo a sus vecinos que le dijeran a su pareja Aníbal Godínez, que no volviera a llegar a su casa, porque no quiere tener más problemas.



Igual cosa sucedió con Ernestina Rodríguez, porque la orden de captura iba contra Marcia Hernández; pero al momento del allanamiento la droga le fue encontrada a Rodríguez.



En la casa donde fue capturada Rodríguez, la Policía encontró: 14 envolturas con piedras de crack, dentro de la tubería domiciliar, las que pesaron 8.4 gramos; una pesa digital con residuos de cocaína; y varios miles de córdobas presumiblemente producto de la venta.



La presencia de Ernestina Rodríguez en el narcoexpendio que funcionaba frente al portón del Centro Escolar Autónomo “Ottar King”, sorprendió a testigos, porque hace menos de un mes fue capturada en la pista hacia el Mercado Mayoreo con varios gramos de cocaína, pero a los pocos días quedó en libertad.