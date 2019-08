Desamor, alcoholismo y suicidio de joven

MATAGALPA



Después de sufrir el rechazo de su novia, un joven cayó en el alcoholismo, según él, para tratar de olvidar, pero al parecer fue imposible, por lo que en un momento de desesperación optó por quitarse la vida colgándose con una camisa de la tubería de agua potable de su hogar.



Néstor William Pérez Lanzas, de 19 años, habitaba en el barrio “Germán Pomares”, con su mamá, Paula Lanzas, quien dio parte a las autoridades policiales, al encontrar al joven colgado de los tubos de agua potable.



Un equipo técnico de la Policía se hizo presente al lugar, y sus miembros corroboraron que el joven aún tenía signos vitales, por lo que lo trasladaron de emergencia al Hospital “César Amador Molina”, en un intento por salvarle la vida, sin embargo, falleció antes de llegar al centro asistencial.



Vecinos del lugar dijeron a los agentes que el joven había “agarrado la bebedera” después de sostener una fuerte discusión con su novia, la que al parecer le dijo que ya no quería continuar la relación, lo que provocó desesperación en Néstor William, de forma tal que no pudo controlarse, con los resultados apuntados.





Tragedia en Jinotega

Mientras que en la comarca El Zapote, municipio de Jinotega, pereció ahogada la joven Zayda Concepción Chavarría Zeledón, de 15 años, quien habitaba en el barrio “Germán Pomares”, de la ciudad de Jinotega, según las primeras investigaciones realizadas por la Policía Nacional.



Se conoció que la adolescente se metió a una poza de la quebrada El Zapote, pero como no sabía nadar no pudo salir del agua debido a que la poza tiene varios metros de profundidad, por lo que cuando sus familiares se dieron cuenta, ya había expirado.