Breves judiciales Lizbeth García

19 Mayo 2008 |

8:46 p.m. |

END

Testigos “desaparecen”

“Lo raro es que ni el que compra la droga ni el que llevaba los reales (13 mil dólares), ni el contacto están presos. ¿Será acaso una entrega controlada de drogas?”, se preguntó el abogado Harold Contreras, quien defiende a Heriberto José Peña Hernández, de 33 años, alias “El Chiquitín”, quien junto a Ronny Kenet Soza Morales, de 23 años, está acusado por la supuesta autoría de tráfico de 2,249.9 gramos de cocaína, delito por el cual volvió a quedar en prisión ayer, en el Juzgado Cuarto Penal de Audiencias. La juez suplente María Mercedes Rocha programó el juicio para el nueve de julio. El escrito acusatorio señala que el diez de mayo, la Policía recibió dos llamadas anónimas que informaban que en Ciudad Sandino iba a haber una compra y venta de drogas, entre “Richard” y Peña, quien, según la Fiscalía, aparentemente se dedica al expendio de drogas. Las personas arriba mencionadas supuestamente fueron vistas por la Policía haciendo la transacción, y luego Peña le habría entregado a Soza el bolso negro con los dos paquetes de drogas, sin embargo los abogados llamaron la atención en el hecho de que las dos personas que fueron capturadas a bordo del taxi Hyundai, blanco, placas M07802, y que fueron ofrecidas por el Ministerio Público como grandes testigos, ayer ya no aparecían en el intercambio de información y pruebas que la Fiscalía presentó para ir a juicio oral.



“El Tarta” con una “gran torta”

El juez Décimo Penal de Audiencias, Carlos Solís, decidió reconfirmarle la prisión a Cristian Bejarano Montiel, alias “El Tarta”, quien el 26 de junio deberá enfrentar juicio oral y público por la supuesta autoría del delito robo con violencia con resultado de muerte en perjuicio de Garvin Diógenes Espinoza. El crimen ocurrió el nueve de mayo en Villa Libertad, de la Farmacia El Descuento, tres andenes al sur, sitio donde “El Tarta” y tres sujetos más interceptaron a la víctima para robarle, pero como se resistió al atraco y huyó, el acusado le propinó dos “plomazos” en el abdomen y glúteos. La acusación explica que al herido le quitaron el short que andaba puesto, con dinero dentro de las bolsas, además de dos cadenas de oro e igual cantidad de anillos y un teléfono celular que luego los asaltantes vendieron por 200 córdobas. El escrito acusatorio revela que cuando la víctima llegó al Hospital Alemán Nicaragüense, ya estaba muerta, y cuando la movieron para pasarla de una camilla a otra, del calzoncillo cayó una bolsa con marihuana y uno de los dos plomazos que recibió por parte del acusado, que también enfrenta cargo por portación ilegal de armas, porque la pistola que la Policía le incautó estaba registrada a nombre de Johnny Manuel Conrado García, y no a su nombre, por lo que se presume que era robada. Hay que recordar que “El Tarta” tiene un segundo juicio por homicidio.



Notifican vieja sentencia para “Martha la Gorda”

Hace pocas semanas fue notificada la sentencia de diez años de presidio a Marta Chávez Galo, de 48 años, alias “Marta la Gorda”, quien el año pasado fue detenida por tráfico interno de drogas, porque al momento del allanamiento de su casa, en Santa Ana, la Policía encontró 80 gramos de cocaína, 300 piedras de crack, un trozo de coca oculto dentro del tubo del lavadero, dinero y electrodomésticos. Junto a ella también fue detenido su compañero de vida, Juan Carlos Arévalo Suárez, pero como éste no era reincidente como Chávez Galo, la juez Décimo Penal de Juicio le impuso sólo cinco años de prisión.