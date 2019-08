Un crimen anunciado y con sabor a venganza

Su muerte estaba anunciada. El motivo, culparlo de ser partícipe del deceso de un joven que vivía en una comarca vecina.



Marlon José Sequeira Salgado, de 26 años, sobrevivió a tres atentados anteriores y manifestó siempre: “El que no la debe, no la teme”. Sin embargo, sus gratuitos enemigos esperaron la oportunidad para aniquilarlo.



El sábado, el joven se alistó y muy contento se fue a una fiesta de 15 años, en la comarca La Huerta, del municipio de San Francisco El Carnicero. Estaba disfrutando del “bailongo”, pero de pronto decidió salir al patio y ahí se encontró con quien supuestamente le arrebató la vida.



Léster López, jefe de Información y Análisis de la Octava Delegación de Policía, en Tipitapa, que da cobertura al municipio en mención, informó que se presume que el autor del hecho es Marlon Jaime Urbina, de 21 años. “Según la denuncia de José Mayorga, padre de la víctima, Marlon recibió un disparo primero en el costado izquierdo, luego pedradas y puntapiés. El autor le hizo otro disparo en la sien derecha”, detalló López.



Aunque hubo intervención de varios muchachos, entre ellos Lenín, Ulises y Reynaldo, cuyos apellidos no fueron precisados, éstos fueron amenazados por el pistolero, quien huyó después del hecho, pero la Policía sigue sus pistas hasta arrestarlo.



María Arsenia Mayorga, tía de la víctima, declaró que su sobrino falleció en el Hospital “Antonio Lenín Fonseca”, a las once y media de la noche del lunes, después de dos días de agonía.



“Lo agarraron desprevenido... ya habían intentado matarlo en tres ocasiones anteriores. Ahora nos dejan este vacío en la familia, no es justo que hayan matado a mi muchachito”, recalcó Mayorga, muy impactada por la pérdida. Asimismo, relató que la primera vez que su sobrino fue víctima de disparos, fue en la comarca Laurel Galán, luego en un casamiento, y la tercera vez en Las Mojarras. Allí su enemigo le desencajó la mandíbula de un balazo.



Idalia Mayorga, otra tía de Marlon, manifestó que su familiar era un muchacho tranquilo, a quien lamentablemente le achacaron la muerte de un comarcano y desde entonces empezó su desgracia.



“El que lo mató es familiar de Rafael Urbina, el que dicen que mató mi sobrino, pero es mentira. Andaban cinco muchachos, los otro cuatro huyeron, pero mi sobrino siempre mantuvo que Dios sabía quién mató a ese muchacho y no fue él. Es difícil, pero Dios tiene que hacer justicia”, dijo entre sollozos Idalia. La vela se realizó en casa de los abuelos de Marlon, ubicada en la Comarca Villa Esperanza, en San Francisco Libre.