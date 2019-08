Cuestionan libertad de supuesto encubridor

Carolina Fornos Rivas no pudo evitar el llanto cuando la juez Sexto Penal de Audiencias, Gertrudis Arias, puso en libertad a Octavio Ramón Chévez, supuesto encubridor del homicida de su hijo, Ricardo Javier Castillo, de 22 años.



“¿Cómo es posible que este señor vaya a quedar libre? ¿No dicen que hechor y consentidor tienen la misma pena? Pero aquí no se está cumpliendo. Él sabe dónde está (el prófugo)”, cuestionó Jerónima del Socorro Rivas, abuela de Ricardo Javier, ultimado por el vigilante Félix Pedro Quiñónez Ruiz, de 56 años, quien lo hirió en el cuello, estómago y manos con un machete. Para patentizar su inconformidad, los familiares del fallecido mostraron las fotos del cadáver de Ricardo Javier, quien al momento de los hechos “no estaba haciendo nada, porque andaba paseando... Él estaba orinando”, reiteró doña Jerónima.



Octavio Ramón Chévez Acevedo, de 36 años, quedó en libertad porque la juez rechazó la acusación que la Fiscalía presentó en contra suya por encubrimiento, porque el escrito acusatorio no detallaba el modo, tiempo y lugar donde el acusado supuestamente escondió el machete con el cual Quiñónez Ruiz agredió a la víctima, el 18 de mayo, en el costado sur de la Sandak del Mercado “Iván Montenegro”.



La fiscal María Lucía Sandoval dejó sentada en acta su protesta y pidió a la juez que rectificara, porque el mismo abogado defensor, César Velásquez, se allanó a la acusación y simplemente solicitó a la judicial que decretara medidas alternas a la prisión preventiva para Chévez, bajo el argumento de que éste estaba trabajando el día del crimen.



Sin embargo, la juez confirmó su decisión y reiteró que las imprecisiones en la acusación y la falta de una imputación directa en lo que hace a Chávez, creaban una duda razonable, y por ende no podía admitir la causa porque sería dejarlo en indefensión, pero de todos modos quedó abierta la posibilidad para que la Fiscalía pueda acusar al que quedó libre.