Sucesos departamentales

Cocibolca cobra otra vida

Lésber Quintero / RIVAS

Un joven de 21 años se sumó a la lista de víctimas del Lago Cocibolca, ya que la tarde del martes se ahogó frente a las costas de la finca Amayo, localizada entre los kilómetros 128 y 130 de la carretera Rivas–Peñas Blancas. Según el capitán de Bomberos de la ciudad de Rivas, Julio Arias, la víctima, identificada como Elvin Rafael Avilés Torres, fue “tragado” por las olas del Gran Lago, a eso de las cinco de la tarde, cuando el cayuco en el que navegaba junto a un hermano y dos primos, se volcó a una distancia aproximada de 200 metros de la costa. Arias añadió que los que acompañaban al infortunado eran su hermano, Gabriel, de 15 años, y sus primos, Norberto Espinoza Avilés, de 21 años, y José Antonio Morales Avilés, de diez. “Los cuatro habían llegado a realizar labores de pesca y cuando finalizaron se fueron a dar una vuelta en el cayuco, y se dio la tragedia”, explicó el jefe bomberil. En el informe se detalló que los tres sobrevivientes fueron auxiliados por algunos lugareños, no así Elvin Rafael, ya que supuestamente él se aferró del cayuco, pero no resistió al oleaje y se soltó, y segundos después desapareció dentro del agua. Los restos del desafortunado joven fueron recuperados a las 9:55 de la mañana, por un grupo de rescate de los bomberos que aseguran haberlo encontrado bajo cuatro cuerpos de agua y a una distancia de 80 metros de donde se ahogó. Sus funerales se realizaron a las tres de la tarde, en el cementerio de Rivas y según los bomberos, Elvin Rafael habitaba en la comarca La Virgen, en la finca San Alejandro.



Rara desaparición de canadiense

Lésber Quintero / SAN JORGE, RIVAS

Un canadiense que reside frente a las costas del balneario del municipio de San Jorge desapareció el pasado cinco de mayo, y hasta hoy la Policía desconoce su paradero. El extranjero fue identificado como Norman Philiph Wasman, de 64 años. La desaparición fue denunciada ante la Policía por Sandra María Torres González, de 27 años, quien es vecina del canadiense, al cual el cinco de mayo vio salir a las siete de la mañana en compañía de otra persona, y según ella, Wasman le dijo que iba a San Juan del Sur, a Playa Majagual, y que regresaría en diez días, por lo que le dejó recomendada su casa y se marchó en una motocicleta azul. Pero ahora, el canadiense no aparece por ningún lado, y su celular lo responde otra persona que sólo se limitó a decir que Wasman estaba en Bluefields.



Roban en casa cural de San Jorge

Lésber Quintero / SAN JORGE, RIVAS

Sujetos desconocidos se metieron la madrugada de este martes a la casa cural de la Iglesia Católica del municipio de San Jorge, para llevarse un juego de sillas abuelitas y un tanque de gas de 25 libras que estaba en la cocina. De acuerdo a la vocera de la Policía de Rivas, capitana Luisa Amalia Chavarría, en dicho caso existen dos sospechosos. En tanto, el denunciante, Ramón Ernesto Morales Dávila, detalló que los antisociales se introdujeron por la parte trasera de la iglesia y violentaron la cerradura de la puerta de la cocina para introducirse.