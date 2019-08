La tercera es la vencida

Por tercera vez en esta semana, agentes Antinarcóticos de la Policía de Managua y de Inteligencia del Distrito Uno, en el municipio de Ciudad Sandino, “cayeron” en casa de Mauricio José Silva, de 33 años.



Según uno de los agentes, la esposa de Mauricio, Vicenta Argentina, y una hija de ésta, están detenidas por venta interna de estupefacientes, pero en su ausencia el ilícito negocio lo siguió administrando Mauricio.



“Son reincidentes en este delito. Los vecinos han llamado para denunciar que no soportan el actuar de los delincuentes que vienen a comprar y las veces que han sido víctimas de los adictos”, aseguró el policía.



Mientras, Mauricio Silva declaró que en un tiempo fue adicto, pero que lleva un año en la institución Remar, rehabilitándose, por lo que él no vende droga, pero los agentes ocuparon en su vivienda 93 piedras de crack, 8.5 gramos de marihuana, dos televisores y tres DVD sin documentos.



Una vecina que se negó a brindar su identidad comentó que ahora se hará costumbre decir que la Policía es la que coloca la droga, para evadir responsabilidades, en alusión a un juicio recientemente celebrado en la capital.



Otro delito del cual se acusa a Mauricio es de violación contra una adolescente de 15 años. Por su parte, el detenido aseguró que no ha violado a ninguna de sus hijas, pero la denuncia será investigada por oficiales de la Delegación Uno de Policía. El operativo se realizó en el barrio Vista Hermosa, en el municipio de Ciudad Sandino.