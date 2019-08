Furgonero preso por muerte en choque “de carambola”

ESTELÍ

A la orden de las autoridades de la Fiscalía fue puesto el conductor de cabezal, Gerardo Sánchez, quien es señalado por la muerte del esteliano Alan Antonio Guadamuz Peralta, de 26 años, en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de La Trinidad.



Guadamuz Peralta era residente del barrio “Aristeo Benavides”, de esta ciudad, y perdió la vida en el accidente que las autoridades policiales tipificaron como colisión entre vehículos, cuando el camioncito que conducía fue impactado por un taxi y un furgón, en una especie de “carambola”.



Según la Policía, Pablo José Castillo Laguna, quien conducía un taxi y circulaba de Sur a Norte, ya que se dirigía al municipio matagalpino de San Isidro, pidió vía para entrar al Hospital General “Pedro Altamirano”, de La Trinidad, ubicado precisamente en la salida sur de esa localidad; y fue en ese momento que se registró el hecho.



De acuerdo a un reporte de la Policía, Castillo trasladaba a una embarazada que recibiría atención en el centro asistencial, pero por poco encuentra la muerte.



Según el teniente Abel Herrera, portavoz de la Policía esteliana, detrás del taxi circulaba el cabezal conducido por el capitalino Gerardo Sánchez, quien no guardó su distancia e impactó por la parte trasera al taxi, hasta lanzarlo varios metros hacia delante, siempre sobre la Carretera Panamericana.



El conductor del cabezal que halaba una rastra continuó con la marcha; no obstante hay quienes aseguran que el mismo hizo un giro hacia el lado izquierdo, para no continuar arrastrando al taxi.



Para mala suerte de Guadamuz Peralta, en ese preciso instante iba pasando con el pequeño camión, tipo furgoneta, cargado de pan, y fue impactado por el taxi; por lo que fue empujado al otro extremo de lo vía, donde lo chocó el furgón.



Alan Antonio Guadamuz Peralta murió de inmediato en el sitio de la tragedia; en tanto que Abdiel Almendárez, quien le acompañaba en el automotor, resultó con lesiones graves y fue trasladado al Hospital de La Trinidad. El herido, minutos después, fue intervenido quirúrgicamente por los médicos, debido a la gravedad de las lesiones.



El conductor del cabezal fue detenido por las autoridades policiales, a fin de que responda por este homicidio culposo.