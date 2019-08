El colmo: asaltan empresa de vigilancia

Más de 120 mil córdobas se llevaron siete sujetos de una empresa de vigilancia, ayer por la mañana. Irónicamente, en la empresa de seguridad Sese Ludesa no había ningún vigilante. Uno de los trabajadores, Manuel Calero, hasta pensó que se trataba de una broma cuando alguien gritó: “Nos robaron”.



“El broder dijo que le habían robado... no había vigilante, estábamos todos, pero qué íbamos a hacer sin armas. Cuando miramos salir a los hombres a pie, como si nada, nadie pudo hacer nada”, dijo el trabajador.



Una señora que por temor se negó a brindar su identidad, dijo que tres de los asaltantes estaban dentro de la empresa a la hora del atraco. “Yo creo que ya sabían que el dinero estaba por llegar, andaban vestidos con chaquetas, anteojos oscuros y se fueron a pie, pero me imagino que los esperaba un vehículo”, relató la testigo.



Por su parte, agentes de la Quinta Delegación de Policía realizan las debidas investigaciones del caso.