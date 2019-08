Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

22 Mayo 2008

9:20 p.m. |

Marihuana en celda del SPN

Máximo Rugama / ESTELÍ

Agentes de la Policía, en coordinación con funcionarios del Sistema Penitenciario Regional Puertas de la Esperanza, tratan de determinar a quién pertenecían siete gramos de marihuana que encontraron en la celda tres del Pabellón Cuatro de ese centro penal. Durante una requisa realizada por las autoridades carcelarias, se encontró un vaso con siete cigarrillos de marihuana, con un peso de siete gramos. Los que resulten involucrados en la tenencia de la droga enfrentarán otro proceso, además del que los tiene tras las rejas.



Pasajero convertido en asaltante

Leoncio Vanegas / JALAPA, NUEVA SEGOVIA

Marvin de Jesús Lazo Lira, de 33 años, circulaba a las nueve de la noche del último sábado con su taxi rojo, placas NS 2213, pero al pasar por la calle entre el Hotelito No. 2 y el cementerio, un sujeto le pidió que se detuviera. Le dijo que lo llevara a la comarca Los Chiquirines, a dos kilómetros sobre la carretera hacia Ocotal. Una vez en el lugar, el taxista esperó el pago, pero el pasajero sacó con un filoso cuchillo y lo obligó a entregar el dinero que había reunido en el día, un total de 390 córdobas, y sus documentos. Aún no hay pistas del ladrón.



Tropelías de ebrio con un machete

Máximo Rugama / ESTELÍ

A la orden de las autoridades del Ministerio Público pasó la Policía esteliana a Darwin Joan Calderón Martínez, de 18 años, luego que armado con un machete y bajo los efectos del licor lesionó en un brazo y una pierna al adolescente de iniciales J.G., de 13 años, en el barrio “Augusto C. Sandino”. El teniente Abel Herrera detalló que el adolescente fue herido cuando caminaba junto a su padre. Poco antes, el mismo agresor provocó daños severos a una camioneta que circulaba por el sector, la que era conducida por Justino Blandón García. De igual forma el ahora reo, antes había llegado a la casa de Wilfredo Castillo Zeledón, de 29 años, y trató de machetearlo, pero el afectado logró esquivarlo. El agresor se marchó, pero antes lo amenazó de muerte. Los tres casos ya fueron documentados y los expedientes enviados al Ministerio Público.



Policía incauta arsenal

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Por tenencia ilegal de armas fue detenido José Tomás González Barbas, residente en la comarca Jucuapa Centro, municipio de Matagalpa, informó la Policía departamental. Los agentes le ocuparon un fusil Ak, serie 7692; un fusil 30-30, serie AG-2702; un rifle calibre 22, sin marca, serie 75189, armas que González Barbas poseía sin documentos. Asimismo, se le ocuparon dos motosierras, de las que se investiga su procedencia. José Tomás González fue trasladado al complejo policial y será acusado por el Ministerio Público.



Cobarde atraco

Máximo Rugama / ESTELÍ

Marvin Rodríguez Ordóñez, de 19 años, fue detenido por efectivos de la Policía esteliana luego que asaltara a Tatiana Dávila Obando, a quien despojó de su bicicleta, objetos de valor y dinero en efectivo. El atraco ocurrió en el barrio Panamá Soberana, y según la Policía, Rodríguez Ordóñez andaba en compañía de otro delincuente, quien huyó del lugar. Al momento de la captura, los oficiales le ocuparon un puñal y la bicicleta robada. El caso ya pasó a la Fiscalía.



Todos querían preso a “Pistolita”

Francisco Mendoza / MATAGALPA

En las celdas de la Policía del municipio de San Dionisio se encuentra el sujeto Eddy Manuel Torres Dixon, de 25 años, conocido como “Pistolita”, quien estaba circulado por violación, robo con intimidación y hurto. La captura se produjo cuando “Pistolita” disfrutaba de unas cervezas heladas en la cantina de Bernarda Cruz, ubicada en la comarca El Cubano, municipio de San Dionisio. Torres Dixon es acusado por varios lugareños, y era vox pópuli que en el menor descuido cometía delitos.



Roba en delegación policial

Máximo Rugama / ESTELÍ

Miembros de una patrulla policial capturaron a Marlon Iván Pérez Ortiz, luego que ingresara a un local de la Policía de Tránsito, y aprovechando un descuido de los oficiales y de las personas que se encontraban allí, robara un casco protector de motociclista. Pérez Ortiz fue detenido cuando circulaba a pie por una calle de Villa Esperanza. Según la Policía, este sujeto es conocido en el bajo mundo como “Marlon Bicicleta”, y ya ha cometido otros hechos delictivos. El casco que Pérez había robado estaba asignado a un oficial de Tránsito.



Motociclista arrolla a menor

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Con excoriaciones en diferentes partes del cuerpo resultó el menor Hellel Adiel Obregón Aráuz, de 12 años, al ser impactado por una motocicleta sin luces, que era conducida por el ciudadano Moisés Maule Martínez Mendoza, de 18 años. La Policía de Seguridad de Tránsito aseguró que Martínez subía en su moto una pendiente ubicada de la iglesia Molagüina, tres cuadras y media al este, cuando de pronto el menor apareció en la vía, y lo arrolló. El menor fue trasladado a buscar atención médica de emergencia, mientras el conductor fue detenido por la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes y responda por el delito cometido.



¿De dónde salió esa comida?

Leoncio Vanegas / OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

Reina Guadalupe Medrano Chávez llegó a sus labores, en la Sala de Fisioterapia del Ministerio de Salud, en esta cabecera departamental, y observó que las puertas estaban abiertas, por lo que supuso había ocurrido un robo. Agentes policiales llegaron al lugar, y comprobaron que nada hacía falta, pero lo raro fue encontrar un saco con alimentos, cuya procedencia se ignora, por lo que se cree que alguien “lo traspuso”, después de sustraerlo en otro lugar.