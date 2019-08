Dos asaltos con similares botines

MATAGALPA

Dos asaltos han ocurrido en los últimos días, y por coincidencia han tenido la misma cantidad de dinero como botín, y han sido ejecutados por grupos de hombres armados.



Cinco elementos armados con fusiles Ak y rifles calibres 22 se llevaron más de 20 mil córdobas, entre dinero en efectivos y objetos de valor, al asaltar a un productor en el municipio de Paiwas, Región Autónoma del Atlántico Sur.



El asalto se produjo cuando los armados se presentaron a la propiedad del productor Odón Reyes, de 60 años, ubicada en la comarca El Venado, y después de intimidarlo con sus armas lo despojaron de los 20 mil córdobas en efectivo, un rifle calibre 22 y un revólver calibre 38. Los antisociales huyeron.



El afectado aseguró que no pudo reconocer a ninguno de los armados, ya que éstos se cubrían el rostro con trapos negros, a pesar que estuvieron dos horas en su casa. Pidió a la Policía que esclarezca el hecho, y aunque los agentes investigan, hasta el momento no hay ningún sospechoso detenido.



A un camión distribuidor

De igual forma, seis elementos armados de fusiles Ak asaltaron un camión distribuidor de mercadería, en el sector de del puente de Las Calabazas, ubicado en la comarca Molino Sur, municipio de Sébaco.



Los armados, que se movilizaban en una camioneta doble cabina, gris, con placas no identificadas, obligaron al conductor del camión, Uriel Mairena Sáenz, de 46 años, quien se movilizaba en compañía de dos ayudantes cuyos nombres no fueron facilitados, a detener la marcha, y después de intimidarlos con los fusiles Ak que portaban, lo despojaron de 20 mil córdobas en efectivo.



Ya con el dinero en las manos, los delincuentes abordaron la camioneta y se alejaron con rumbo a Sébaco, mientras los afectados se dirigieron a la Policía para denunciar lo ocurrido. En este caso tampoco hay detenidos.