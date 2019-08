Breves judiciales Jorge Eduardo Arellano

23 Mayo 2008 |

6:35 p.m. |

END

Policía queda imposibilitado física y sexualmente

Contundentes fueron las pruebas que la fiscal Yahoska Eugarrios presentó contra los supuestos miembros de la banda de “El Chocorrón”, quienes el próximo nueve de junio deberán responder ante un tribunal de jurados por el robo que perpetraron en contra del policía Joanny Ponce Palacios, de 31 años, especialista en escenas de crímenes, quien recibió un disparo en la columna por parte del jefe de la organización delincuencial. Con el dictamen forense en mano, la fiscal Eugarrios explicó ante la juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Martínez, que el Instituto de Medicina Legal determinó que el daño que sufrió el policía es permanente, porque perdió la sensibilidad y los reflejos en ambas piernas, además no podrá hacer sus necesidades fisiológicas ni actividades sexuales.



El crimen ocurrió el nueve de mayo en el barrio Miraflores, cuando el policía estaba a bordo de su moto, en compañía de Laura Fonseca Gaitán, de 24 años, y aparecieron los acusados, y como se resistió al robo de su teléfono celular, lo balearon.



Los acusados son Moisés Jeremías Palma Urcuyo, alias “El Gallo”, de 19 años; Rommel Francisco Hernández, “Glendón”, también de 19; Ervin José Mayorga Rugama o Norlan de Jesús Mayorga Rugama, “La Chavala”, de la misma edad; Luis Manuel Quezada Chávez, “Tipitapa”, y Jefferson Ernesto Zelaya Montoya, “El Peludo”, de 18 años, quienes deberán esperar en prisión a que llegue el día del juicio, aunque los dos primeros alegaron por medio de su abogada, Socorro Meléndez, que están enfermos, pero para corroborarlo la judicial ordenó una valoración médica. “El Peludo”, quien alega ser menor de edad, no lo es, porque el Instituto de Medicina Legal determinó que tiene 18 años, en tanto que los otros imputados están alegando haber sido “torturados” por la Policía en la DAJ Nacional, sin embargo, ayer mismo se ordenó su traslado a la Modelo.



62 días de cárcel para “Dientes de Lata”

Un total de 62 días de cárcel tendrá que completar Luis Ernesto Calero, de 18 años, alias “Jacobo” y “Dientes de Lata”, antes de que los miembros de un tribunal de jurados determinen este 23 de julio si es culpable o no de la supuesta autoría del delito de homicidio en perjuicio del comerciante David Israel Martínez Gómez, de 27 años.



El crimen que le achacan a “Dientes de Lata” ocurrió el 11 de mayo, cuando aparentemente llegó al sitio donde la víctima estaba sentada, frente a su casa, en el barrio Las Torres, y le disparó al pecho con la escopeta “hechiza” que llevaba escondida.



El dictamen del forense José Bautista Lara indica que la víctima pereció por hemorragia masiva de tórax por laceración del corazón, pulmones y estómago. La juez Henryette Casco admitió el dictamen y el resto de pruebas que presentó la Fiscalía para establecer presunciones razonables de que el imputado es el autor del hecho, por lo que se le reconfirmó la prisión.



No hubo quórum para pandilleros

Por falta de quórum para conformar el tribunal de jurados, el Juez Cuarto Penal de Juicio de Managua reprogramó para el 28 de mayo el juicio oral para siete supuestos miembros de las pandillas de “Los Cancheros” y “Los Comemuertos”, que están acusados por el deceso de Miguel Ángel García Orozco, ocurrido el nueve de febrero, a consecuencia de 64 estocadas, dos balazos y un adoquinazo en la cabeza, asesinato que la Fiscalía le achacó a Erick Antonio Guadamuz Mayorga, alias “Pícoro”; Francisco Ramón Rivas Vargas, “Sañaña”; Róger Antonio Ruiz, “Pelón Caballito”; Juan Carlos Flores Torres, “Chiguagua”; Franklin Antonio Hernández Vílchez, “El Condón”; José Armando Orozco, “Lágrima”, y a Sergio José Matute González, “Matute”.