Linchan a supuestos delincuentes

Las personas ya no soportan el actuar de la delincuencia, y ahora se han unido para ayudar a quienes son víctimas de ella, como ocurrió en la Colonia 14 de Septiembre, donde los vecinos golpearon a cuatro ladrones, cuando intentaban asaltar a dos jóvenes.



La Policía de la Quinta Delegación investiga el caso ocurrido en la referida colonia, a las 11:15 de la noche del sábado.



Según la denuncia de Óscar Jefferson Avilés Silva, él regresaba a su casa en compañía de Marlon Ayerdis, cuando fueron interceptados por cuatro sujetos que los intimidaron con un arma para despojarlo de un teléfono celular, mientras que a su amigo le ordenaban que no se moviera porque si no, lo iban a “palmar”.



Pero en un momento de descuido, Ayerdis salió corriendo y los delincuentes le dispararon a los pies, sin embargo, no le dieron, y más bien sus gritos fueron escuchados por los vecinos, quienes salieron a ayudarles.



Avilés dijo en la Policía, que los vecinos arremetieron en contra de los delincuentes, y uno de ellos se encuentra en cuidados intensivos del Hospital “Roberto Calderón”.



En lo que parece ser el colmo de los colmos, extraoficialmente se conoció que los familiares de los supuestos delincuentes también interpusieron denuncia por lesiones.



Dos atracos en una sola noche

En la Cuarta Delegación de Policía se encuentran detenidos Winston José Alemán, de 20 años, y adolescente de iniciales F.D.G., de 16 años, por la supuesta coautoría de un atraco que dejó un herido.



El comisionado Edgard Sánchez, segundo jefe de la delegación policial, explicó que los dos sospechosos fueron plenamente reconocidos por las víctimas.



El primer caso, la víctima de homicidio frustrado es Emilio José García Vallecillo, quien iba en su vehículo junto a su hermano Norman Leonel García Vallecillo, cuando fueron interceptados por cuatro sujetos, del busto José Martí, tres cuadras al este y dos cuadras al sur, pero como no se detuvieron a la señal de los delincuentes, éstos les dispararon con una escopeta.



“Emilio José resulta lesionado en la tetilla derecha, lo trasladan de emergencia al Hospital ‘Bautista’, pero luego es remitido al Hospital ‘Lenín Fonseca’, donde está recuperándose”, apuntó el comisionado Sánchez.



El segundo caso que les achacan es el robo con intimidación que sufrió una ciudadana a la que despojaron de 2 mil córdobas.



“Este asalto fue frente al Colegio Primero de Junio, ahí unos vigilantes auxilian a la señora, y es así como se logra la captura de los dos elementos”, finalizó el comisionado Sánchez.