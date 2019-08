Mujer se recupera de brutal macheteada

Como “regalo de onomástico”, Enoc Centeno le propinó a su ex pareja Fátima del Carmen Chavarría seis machetazos en la cabeza y otro en la mano derecha.



A consecuencia de los filazos, la mujer de 30 años tiene surcado el cráneo y la mano derecha severamente lesionada, pero se está recuperando.



La joven, originaria de Nueva Segovia, fue agredida por su ex pareja, quien reaccionó rabioso cuando Chavarría rechazó el ofrecimiento que este le hizo de volver a convivir.



Chavarría relató que Centeno la agredió cuando ella regresaba de su trabajo, y le reiteró que no volvería con él por el maltrato al que la había sometió desde hacía varios meses por celos.



“Si estoy viva es porque la gente salió a auxiliarme al oír que gritaba”, contó la mujer, madre de cuatro niñas que no son hijas del parricida frustrado.



El doctor Jairo Gutiérrez, cirujano residente en el Hospital “Lenín Fonseca”, dijo que Chavarría ingresó en estado de shock por la pérdida de sangre.



Por fortuna las heridas causadas por los seis machetazos en la cabeza no provocaron lesiones graves, agregó el galeno.



Ena Chavarría, madre de Carmen Chavarría, dijo que su ex yerno logró huir a Honduras con la complicidad de un amigo, quien ahora es procesado por las autoridades segovianas por haber contribuido a que Enoc Centeno huyera de la justicia.