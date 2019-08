Mano “justiciera” en muerte de delincuente

MATAGALPA



Un joven que supuestamente andaba “en malos caminos” murió al recibir una puñalada que le traspasó el corazón de manos de un hombre a quien habría robado la bicicleta, para financiarse el consumo de licor. Antes del hecho, había robado la bicicleta a un niño

El hecho se registró en el poblado de Sébaco, donde perdió la vida el joven Mario José Ayala Rayo, de 19 años, quien según las investigaciones realizadas por la Policía, junto a otros sujetos había despojado a un menor de su bicicleta.



Los robabicicletas se marcharon del lugar y posteriormente despojaron a Julio Sánchez de su velocípedo, cuando éste se movilizaba por el sector de la Rolter. Luego, Mario y sus compinches se fueron a tomar licor al puente de Sébaco.



Hasta ese lugar se presentó Sánchez, quien al ver a las personas que le habían robado su bicicleta, le asestó una puñalada al joven, a la altura de la tetilla izquierda, que le atravesó el corazón.



Julio Sánchez tomó su bicicleta y se dio a la fuga con dirección a la comarca Río Nuevo, mientras el herido de muerte fue trasladado al centro de salud de Sébaco, pero falleció antes de llegar al centro asistencial.



La Policía aseguró que está investigando el paradero de Julio Sánchez para que responda por el homicidio. El cuerpo de Ayala fue entregado a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura.





Suicidio de no vidente

Asimismo, en el municipio de Waslala perdió al vida el no vidente Victorino Aráuz León, de 54 años, quien habitaba en el Barrio Nuevo, del poblado, y que fue encontrado ahorcado por su cónyuge, Francisca Rugama Reyes, quien informó a las autoridades policiales.



La mujer dijo que había salido a realizar unas diligencias personales, pero al regresar encontró a su marido con un cordón al cuello, el cual había amarrado al pie de la cama, donde se ahorcó. El forense confirmó que el no vidente murió por asfixia.



Rugama Reyes aseguró desconocer las causas que llevaron a Victorino a tomar la fatal decisión de marcharse de este mundo por la vía del ahorcamiento, ya que cuando salió de la casa no dio a conocer ninguna malicia que indicara que tenía planificado suicidarse.