Extraen bazo a jovencito apuñalado en su escuela

EL VIEJO, CHINANDEGA



La Policía chinandegana busca a los pandilleros que penetraron al Instituto Nacional “Miguel Jarquín Vallejos” y apuñalaron al adolescente de iniciales B.A.C., de 14 años, estudiante de primer año del turno vespertino, quien perdió el bazo producto de la agresión.



El chavalo, originario del barrio “Narciso Zepeda”, quien fue intervenido quirúrgicamente y ahora se recupera en el Hospital España, de Chinandega, relató a EL NUEVO DIARIO que salió del aula donde realizaría un examen, cuando observó en uno de los pasillos a varios jóvenes que ingerían licor y fumaban, por lo que optó por apurar el paso.



“De pronto ‘Maikito’, ‘El Canario’ y otros, se me lanzaron encima y uno me pegó una cuchillada en la mano y otra en la espalda. No he tenido problemas con ellos, pero creo que me lesionaron por equivocación”, expresó el herido, quien agradeció a varios profesores que lo trasladaron con prontitud al centro asistencial.



Por su parte, la madre del jovencito, la señora de iniciales M.E.C., dijo que envió a su hijo al Instituto Nacional de El Viejo porque considera que hay seguridad, pero lamentablemente por poco pierde la vida a manos de un grupo de pandilleros que molestan al alumnado.



Aseguró que su vástago no es problemático, por lo que interpuso denuncia ante la Delegación policial de El Viejo, que no ha capturado al victimario porque están a la espera de la declaración de la víctima.





Instituto inseguro

Ricardo Almendares Carrasco, Director del Instituto Nacional “Miguel Jarquín Vallejos”, que alberga a tres mil estudiantes en turnos matutino y vespertino, lamentó el hecho y lo calificó como aislado.



El maestro añadió que el victimario penetró por el muro del fondo y no pudieron evitar el percance, debido a que únicamente tienen un celador que durante el día está en el portón principal, y dos durante las noches.



“El sujeto vino directamente a buscar al estudiante; de acuerdo a testigos no hubo discusión; se supone que hay rencillas como consecuencia de un juego de fútbol realizado el 11 de mayo entre barrios”, expresó el educador.



Recordó que hace un año, un grupo de antisociales que penetró por el mismo lugar agredió a un profesor.



El subcomisionado Alí Espinoza, Jefe de la Policía de El Viejo, dijo que investigan las lesiones y esta semana establecerán la identidad del agresor, quien según las averiguaciones, supuestamente confundió a la víctima.



El oficial mostró el cuchillo de siete pulgadas de largo y una pulgada de ancho, el cual fue recuperado por un grupo de personas que observaron el hecho y no pudieron detener al malandrín.



Expresó que el Instituto es vulnerable en cuanto a la seguridad, por lo que establecerán medidas preventivas en los centros de enseñanza de esta ciudad para evitar este tipo de hechos.