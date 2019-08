Joven hojalatero recibe descarga

CHINANDEGA



Con quemaduras en ambas piernas, brazos, costado derecho y pecho, resultó el joven Carlos Ramón Carrasco Tellería, de 19 años, originario del barrio La Barrera, del municipio fronterizo de Somotillo, al rozar un cable energizado cuando ayudaba a fabricar canales de zinc en un pequeño taller familiar.



El joven fue trasladado de emergencia al Hospital España, de Chinandega, donde se recupera satisfactoriamente, confirmó su hermano, Juan Bautista Carrasco Tellería, quien aseguró a EL NUEVO DIARIO que lo ocurrido fue un accidente.



“Fue antes de la lluvia… si no, hubiese sido peor el accidente que sufrió mi hermano, que gracias a Dios y al personal de la Sala de Cirugía del Hospital España, mejora su salud. De acuerdo a los exámenes, no necesita que lo trasladen a un hospital de Managua”, expresó Carrasco Tellería.



No fue posible conocer la versión de Carlos Ramón, quien se encontraba dormido cuando este redactor acudió al centro asistencial chinandegano.



El taller de hojalatería es propiedad de un tío de los jóvenes Carrasco Tellería.