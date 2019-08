Atrapan a secuestrador de quinceañero

MURRA, NUEVA SEGOVIA

Marcio Antonio García Joya, de 23 años, presunto integrante de la banda que secuestró por unos días al adolescente Norman Abimael Benavides Pérez, de 15 años, a fines de marzo pasado, “cayó” el último lunes en manos de las autoridades policiales en la comarca El Rosario, jurisdicción de este municipio.



Tras una paciente investigación, la Policía determinó que la banda está integrada por dos hondureños y tres nicaragüenses, quienes portan al menos tres fusiles de guerra.



García Joya fue detenido cuando realizaba una visita a casa del señor Antonio Castellanos, y con la requisa le encontraron en una mochila: ropa de uso personal y un fusil AK chino --de culata plegable, doble empuñadura-- y un cargador metálico con siete cartuchos.



El comisionado Juan Manuel Chávez, segundo al mando de la Policía en este departamento, dijo que ya están identificados todos los miembros de la peligrosa banda, y que por el momento no revela sus nombres porque las investigaciones no han concluido.





Detalles del secuestro

El 30 de marzo el jovencito se encontraba en horas de la madrugada en el corral de la comarca Guano Arriba, disponiéndose a ordeñar unas vacas; cuando lo sorprendieron dos sujetos vestidos de camuflaje militar y con fusiles Ak, quienes lo sometieron y lo obligaron a escribir un mensaje para su papá, Danilo Benavides Vanegas.



En el papel el quinceañero le pedía a su padre pagar un rescate de 300 mil córdobas, porque de lo contrario lo matarían. La misiva la dejaron adherida a uno de los postes del lugar.



Después le dieron rumbo a la comarca Las Brisas, cinco kilómetros a sur del lugar de donde lo plagiaron. Pasaron muchas horas sin tener respuesta de la familia extorsionada, entonces, según Chávez, uno de los secuestradores dispuso hacer contacto con el progenitor del muchacho, por medio del campesino Jesús Gómez Rayo, quien fue obligado a ser intermediario ante el señor Benavides Vanegas.



El angustiado padre logró que los antisociales aceptaran sólo 50 mil córdobas, y convinieron que el dinero lo dejaría en el cementerio de la comarca Quebrada Negra; lo que no se cumplió, porque el asedio militar de la Policía y el Ejército Nacional atemorizó a los malhechores y no liberaron al jovencito.



Frustrados los bandidos por no lograr su objetivo, se fueron a guarecer a la comarca La Española, en territorio hondureño, de donde dos de los delincuentes son originarios, y el quinceañero fue dejado libre.



Chávez dijo que tienen comunicación con las autoridades del vecino país a fin de lograr información sobre el paradero de los plagiadores, y darles captura en el momento que entren a territorio nacional.