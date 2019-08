Breves judiciales Lizbeth García

30 Mayo 2008

5:20 p.m. |

Capturarlos con la droga no basta

De ahora en adelante, la Fiscalía deberá ser más cuidadosa a la hora de formular cargos contra una persona, porque no basta con que la Policía la capture con la droga en la mano para acusarla por tráfico, sino que hay que explicar la forma en que estaba vendiendo o traficando, porque de lo contrario la acusación será rechazada. Eso fue lo que pasó ayer en el Juzgado Quinto Penal de Audiencias, donde el juez Oscar Manzanares tuvo que rechazar la acusación que la Fiscalía formuló contra Benjamín Neftalí Taleno, quien quedó en libertad en el acto. Taleno fue acusado por tráfico porque la Policía recibió una llamada anónima donde les indicaban que el señalado estaba vendiendo drogas en Bello Horizonte, y cuando las autoridades llegaron al lugar, éste estaba sentado en una piedra, se mostró nervioso y presuntamente intentó botar la droga, pero no lo logró. Le ocuparon 34 bolsitas con 22 gramos de marihuana. Sin embargo, como la acusación no decía la forma en que supuestamente la estaba traficando, la defensora pública Xochilt Fonseca logró “botarla”. Además, el juez cuestionó el hecho de que la prueba de campo fue hecha en la Estación de Policía y no en el lugar de los hechos.



“En el lugar y hora equivocada”



Porque será un juicio largo, el juez suplente Cuarto Penal de Juicio, Donaldo Alfaro, destinó dos días, cuatro y cinco de junio, para evacuar toda la prueba que la Fiscalía ofreció para probar que las siete personas que acusaron son los probables autores del asesinato de Miguel Ángel García Orozco. El juicio arrancó esta semana con la selección del tribunal de jurados y alegatos de apertura, pero por problemas de agenda, el judicial tuvo que suspender la vista para Erick Antonio Guadamuz Mayorga, alias “Pícoro”; Francisco Ramón Rivas Vargas, “Sañaña”; Róger Antonio Ruiz, “Pelón Caballito”; Juan Carlos Flores Torres, “Chihuaha”; Franklin Antonio Hernández Vílchez, “El Condón”; José Armando Orozco, “Lágrima”, y Sergio José Matute González, “Matute”. Según la Policía, todos ellos son miembros de las pandillas de “Los Cancheros” y de “Los Comemuertos”, quienes el nueve de febrero habrían aniquilado a García, de 64 estocadas, dos balazos y un adoquinazo en la cabeza. Tres defensores públicos y tres privados serán los encargados de representar a los sospechosos, que alegaron por medio de sus abogados que no participaron de los hechos y son no culpables, aunque el abogado de “Lágrima” reconoció que su cliente “estaba en el lugar y hora equivocada”, pero no cometió el crimen, según él.



Archivan causa para “cachiporreados”



Por falta de pruebas, la juez suplente segundo penal de Audiencias archivó la causa que la Fiscalía promovió en contra de José Ramón López, por robo frustrado, y le dio al Ministerio Público cinco días para que busque pruebas más convincentes en contra del segundo acusado, Arlin Antonio Velásquez, de lo contrario también desecharán la acusación. El escrito que la Fiscalía presentó contra los dos jóvenes indica que el 18 de mayo, el vigilante de calles Santos Danilo Díaz Mena iba caminando por una de las calles de Jardines de Veracruz, cuando le salieron al paso, los imputados lo amenazaron con un cuchillo y trataron de despojarlo de un teléfono celular de 145 dólares, de una pistola TT valorada en 1,500 córdobas, y de una cartera con dinero y con documentos personales, pero como él portaba una tonfa o “amansa locos”, golpeó a Velásquez, frustrando de esta manera el atraco.



El colmo del desacato

En lo que parece ser el colmo del desacato, un forense que estaba citado para comparecer ante el juez Donaldo Alfaro este miércoles, le avisó por teléfono que no iba a llegar, pese a que sabía que había una orden de captura en su contra para obligarlo a testificar en el juicio que se le sigue a Edwin Esteban Morales Flores, de 25 años, por la supuesta autoría del delito de violación en perjuicio de su propia madre, de 52 años. Para darle tiempo, el juez lo volvió a citar para la tarde del jueves, pero mandó a decir que estaba en seminario. El defensor público Róger Lenín Santos explicó que el testimonio del médico era vital para corroborar que Morales Flores no estaba en su cabales el día que cometió el crimen, ocurrido el 23 de noviembre, en Acahualinca, donde reside la víctima. La madre estaba en su casa cuando llegó el acusado, golpeó la puerta de la vivienda, la dama lo dejó entrar al patio, pero en la madrugada del 24 del mismo mes, el mal hijo volvió desnudo, lleno de furia y armado de un machete la sometió sexualmente por la fuerza.