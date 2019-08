Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

30 Mayo 2008

5:21 p.m. |

Ciclista perece arrollada

Lésber Quintero / CARDENAS, RIVAS

La ciclista Irma Iliana Calderón Baltodano, de 19 años, pereció trágicamente en el municipio de Cárdenas, cuando las pesadas llantas de un camión pasaron sobre su cabeza. Según la Policía, la víctima se movilizaba de sur a norte a las seis y media de la mañana, en la calle que conduce hacia la comunidad de El Tablón, y en sentido contrario se movilizaba el camión placas RI-2082, conducido por Joel Antonio Vado López.



La versión policial señala que cuando el camión se encontró con la ciclista, la joven perdió el equilibrio y cayó al suelo, con tan mala suerte que las llantas delanteras la arrollaron y le dejaron expuesta su masa encefálica, por lo que murió de manera instantánea.



“Machetean” negocio

Leopoldo López / MASAYA

María Valentina Latino García, responsable de la tienda de electrodomésticos “El Machetazo”, denunció en la Estación de Policía de Masaya que personas desconocidas forzaron una vitrina de exhibición de productos, de donde se llevaron tres cámaras fotográficas digitales valoradas en quince mil 250 córdobas. Aún no hay pistas de los autores del hecho.



Delincuentes ahora visitan comarcas

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Tres elementos desconocidos, encapuchados y armados de cuchillos, penetraron a la finca de Cándido Hurtado, situada en la comunidad de El Cóbano, en Juigalpa, y sustrajeron dinero en efectivo y una bomba fumigadora. Los delincuentes, al incursionar a la casa hacienda, intimidaron a Hernaldo Jiménez Hernández, a quien obligaron a costarse boca a bajo, mientras uno de los desconocidos registraba hasta el último rincón del inmueble en busca de dinero. Al ver que en su recorrido no encontraron nada de valor, levantaron a Jiménez Hernández y le colocaron un puñal estilo bayoneta en la garganta, y le exigieron su colaboración, de lo contrario le cortarían la cabeza.



Atrapado por los nervios, el mandador de la finca penetró a uno de los cuartos, y del interior de una valija antigua sacó seis mil córdobas en efectivo y se los entregó a los malandrines, quienes uno a uno contaron los billetes de cien córdobas.



Antes de abandonar la finca de don Cándido, los armados cargaron con una bomba fumigadora valorada en dos mil córdobas, y luego se perdieron en un camino de la comarca El Cóbano. Hernaldo Jiménez Hernández se personó a la unidad policial de Juigalpa, donde interpuso formal denuncia.



Pulpería con visitas indeseables

Leopoldo López / MASAYA

El ciudadano Martín Montenegro Jiménez denunció ante la Policía que fue víctima de un robo con fuerza en su negocio, ubicado en la Quinta Miriam, de la Comarca Los Brenes, en Nindirí. El denunciante dijo que recibió una llamada telefónica de parte de su sobrina, Cherling, quien le comunicó que personas desconocidas habían forzado la cerradura de su pulpería para sustraerle sopas instantáneas, carne de cerdo, res y pollo, además de jabones de varias marcas, arroz, cigarrillos, detergentes y desodorantes, todo valorado en 3,662 córdobas. La Policía aún no cuenta con sospechosos.



Roban cable de teléfono

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Pobladores del barrio Tamanes, de Juigalpa, se quedaron sin comunicación telefónica, después que personas descocidas robaron 280 metros de cable que garantizaba este servicio básico. Los usuarios se enteraron de la suspensión de la telefonía cuando intentaron comunicarse sin resultado alguno.



Los técnicos, atendiendo la inquietud de los clientes, llegaron al sector y se enteraron que el cable fue desprendido de los postes por elementos supuestamente vinculados a los chatarreros.



Agustín Castro Barbosa informó que los delincuentes cortaron en la zona 280 metros de alambre valorados en 121 mil 643 córdobas. Peritos de Inspección Ocular atendieron la denuncia interpuesta por Castro Barbosa en la unidad de Policía, y se trasladaron al lugar a realizar las investigaciones preliminares, pero no lograron capturar a ningún sospechoso.



Terminaron con pequeño negocio

Leopoldo López / MASAYA

Con los brazos cruzados quedó Jacqueline del Carmen González López, al ser víctima de personas desconocidas, quienes violentaron su centro de trabajo ubicado en la Escuela Montserrat, en el costado oeste del Parque Central de esta ciudad.



Los delincuentes simplemente terminaron con su pequeño negocio, ya que después de levantar una lámina de metal, se le llevaron un termo azul mediano, 12 gaseosas de 12 onzas y variedad de golosinas. El monto asciende a un mil 500 córdobas aproximadamente.



Le “barren” la casa los antisociales

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Sólo las cuatro paredes de su casa le dejaron a José Leonel Gómez Calero elementos desconocidos que penetraron y cargaron con todo lo que encontraron a su paso, cuando el inmueble estaba deshabitado.



Revela la denuncia interpuesta en la Policía de Juigalpa por Gómez Calero, que los delincuentes arrancaron una regla de la vivienda y abrieron sin problema, para “hacer su agosto” en el mes de las madres. Los antisociales arrancaron el sistema eléctrico de la humilde vivienda, situada de la Farmacia Santa María una cuadra al norte, en el Barrio Virgen María, de Juigalpa; sustrajeron cuatro lámparas, un nintendo, un celular, ropa de vestir, una plancha y hasta la cama de don José Leonel.



Al parecer los ladrones, para trasladar los bártulos de Gómez Calero utilizaron un vehículo, pero los vecinos del denunciante no vieron ni escucharon nada. El pobre hombre, quien quedó sólo con la ropa que vestía, interpuso la denuncia, suplicando que lo más pronto posible le recuperen sus pertenencias.