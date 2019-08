Pudo más el interés que el amor

Vilma Azucena Mejía López, de 45 años, terminó con los 11 años de matrimonio del comerciante José Santos González con otra mujer, y ahora es la principal sospechosa de haberlo asesinado.



Mercedes González, hermana del comerciante asesinado, dijo que Vilma Mejía apareció en la vida de su hermano de manera circunstancial.



“Ella andaba buscando un chofer para que le hiciera un viaje a Matagalpa, en un carro tan feo que le decían El Chucky”, refiere Mercedes. Ese viaje a Matagalpa marcó el inicio de una relación extramarital, que terminó con la muerte de José Santos González, la madrugada del 28 de febrero de 2005.



Al poco tiempo de aquel viaje, la joven cónyuge de José Santos González se enteró de que su marido había prestado 10 mil dólares a Mejía y que sostenían una relación íntima a escondidas.





Hallazgo mañanero

Hilario González y su hermano, José Santos González, acordaron la tarde del domingo 27 de febrero de 2005, que al día siguiente (lunes) se verían temprano. Pero José Santos González, quien también era prestamista, no llegó a la cita, porque al amanecer de ese día era cadáver.



El cuerpo sin vida de González fue encontrado en la entrada a la finca Palo Verde, ubicada un kilómetro y medio al sur del Reparto Vílchez, también conocido como “Orontes Centeno”. El cuerpo presentaba un golpe en la frente, un impacto de bala en el tórax y señales de rasguños y mordiscos en las manos.



Hilario asegura que, después de identificar el cadáver de su hermano, se dirigió a la casa de Vilma Mejía, porque vecinos del sitio donde fue encontrado el cadáver vieron pasar a exceso de velocidad una camioneta que era propiedad de la víctima.



Según Hilario, la amante de su hermano le tomó las manos, rogándole que le ayudara, y a cambio le daría toda la fortuna dejada por el difunto. “Ayudame… te voy dar lo que es de Santos”, asegura Hilario González que le dijo Vilma Mejía López, aquella mañana del 28 de febrero de 2005, cuando apenas comenzaban las pesquisas alrededor del crimen.



El capital que dejó González, al momento de su inesperada muerte, era una motocicleta, un camión Kia, dos camioneta y tres casas en Tipitapa. Además, una cuenta bancaria con un monto aproximado de entre un millón y dos millones de córdobas, según sus familiares.



El hermano del fallecido recuerda que cuando llegó a la casa de aquella mujer, a quien la familia de la víctima nunca aceptó, la camioneta en la que supuestamente fueron a botar a su hermano, en la entrada a Palo Verde, era lavada para borrar manchas de sangre y restos de zacate que estaban impregnados en las llantas.





Como una bomba

Los parientes de González, todavía estremecidos por el inesperado y violento deceso de éste, fueron sacudidos en pleno velorio por una llamada telefónica que les “cayó como bomba”.



En el referido aviso telefónico, la familia González fue alertada de que en el Registro Civil de las Personas en Tipitapa, se tramitaba la inscripción de un matrimonio entre José Santos González, ahora difunto, y Vilma Mejía, principal sospechosa del crimen.



En el acta de matrimonio presentada en el Registro Civil de las Personas en Tipitapa, con la que se pretendía inscribir la cuestionada boda, se indica que Mejía y González habían contraído matrimonio el 12 de enero de 2005.



La referida acta, manuscrita en una hoja de cuaderno, hacía aparecer que González y Mejía se habían casado ante los oficios notariales de la abogada Victoria Carranza, 45 días antes del crimen.



Empero, las investigaciones policiales revelaron que a Carranza le fue sustraído su protocolo de la oficina de abogados donde trabajaba con la notaria Ivania Portocarrero.





Policía pega a Portocarrero

La fiscal auxiliar Edith Tuckler dijo que por este “casorio”, hecho aparentemente de manera irregular, la Policía le hizo peritaje caligráfico a ocho abogados, y la única que dio positivo fue Portocarrero. “La prueba caligráfica hecha a la abogada Ivania Portocarrero coincidió con la letra que contiene el documento (acta de matrimonio)“, aseguró la representante del Ministerio Público.



Victoria Carranza Gaitán extendió una constancia a la familia de González, la cual también está en poder del Ministerio Público, donde asegura que en el Libro de Matrimonios número uno que le autorizó la Corte Suprema de Justicia, el uno de abril de 2004, se encuentra un acta de matrimonio que es falsa.



En la misma constancia, la notario afirma no conocer a los que aparecen como contrayentes (José Santos González y Vilma Mejía) y tampoco a los supuestos testigos de la boda civil.



En medio de la disputa legal por los bienes que, según la familia de González, dejó el joven comerciante, salió a relucir la jueza suplente de Audiencias de Tipitapa, Jahaira Guevara Alemán, quien el 21 de abril de 2005 se personó en representación de Vilma Mejía en el Juzgado Cuarto de Distrito de lo Civil de Managua.



La jueza Guevara, en calidad de apoderada legal de Mejía, presentó el original y fotocopia del acta de matrimonio, para que fuera incorporada al expediente número 0349-0404-05, donde su representada promovía un juicio de declaración de herederos a su favor.



La fiscal Tuckler dijo que la actuación de la jueza suplente Jahaira Guevara Alemán es incompatible con su cargo, en este caso porque ella rechazó una de las dos acusaciones que presentó el Ministerio Público contra Vilma Mejía y la abogada Ivania Portocarrero, donde se les imputaba la presunta autoría del delito de falsedad civil.





Capturada entre las “ovejas”



Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, que anula el juicio celebrado en Tipitapa, donde Vilma Mejía fue declarada no culpable, hizo que ésta desapareciera de Tipitapa como por arte de magia.



Sin embargo, hace dos semanas, el Señor “desamparó” a Mejía, y la Policía la encontró en un templo evangélico, cerca del kilómetro siete de la Carretera Sur, en Managua.



Para lograr la captura de la prófuga, la Policía tuvo que montar un plan especial que incluyó que una agente policial encubierta se hiciera pasar como profetisa.



“Cierre los ojos, hermana, que ha llegado una profetisa y tiene una oración para usted, hermana”, le dijo otra de las “ovejas” a Mejía, y ésta obedeció.



Aquella oración le unió el cielo y la tierra a Mejía, porque al abrir los ojos, lo que tuvo a la vista fue a dos policías, quienes sin titubear la aprehendieron.



Alba Luz Mejía, hermana de la mujer --quien ahora está presa en la Dirección de Auxilio Judicial--, asegura que su hermana es inocente del crimen por el cual es acusada.



“Lo que hay es la avaricia de la familia del esposo de mi hermana (José Santos González), porque ellos se quieren quedar con los bienes de mi hermana.



Según Alba Luz Mejía, su hermana era la prestamista y la exportadora de pailas, y no su difunto cuñado, como sostiene la familia de José Santos González

Aunque no lo afirma en términos categóricos, Alba Luz sugiere que fueron dos hermanos de José Santos González quienes lo mataron por supuesta avaricia.



Ante la pregunta de si tiene cómo demostrar que su hermana se casó con González, Alba Luz Mejía dice que las fotografías de la boda están poder de la familia González.







Marcados por la tragedia

El 22 de diciembre de 2004, es decir 55 días antes del crimen que terminó con la vida de González, éste se involucró en un accidente de tránsito en el que murió un hijo de una primera relación de Vilma Azucena Mejía.



En el accidente, que aconteció frente a La Subasta, en la Carretera Norte, murió Bayardo Elías Oporta Mejía, y el chofer era José Santos González, refiere Alba Luz Mejía.



La tragedia se produjo al volcarse una camioneta que conducía González, donde también viajaban Vilma Mejía y otros niños, entre ellos la hija de González, quien afortunadamente salió ilesa.



Alba Luz Mejía, quien aceptó brindar la entrevista a un equipo periodístico de EL NUEVO DIARIO, hasta después de consultar con el abogado de su hermana, confirmó que Vilma Azucena estuvo presa en Tipitapa en celda separada con un hermano de José Santos González, de nombre Carlos González.



Pero negó que su hermana haya sido la autora intelectual de la agresión que González sufrió a manos de otros reos, quienes con un clavo le escribieron en la espalda las iniciales de Vilma Azucena Mejía López.



La hermana de la mujer acusada del crimen de su pareja también denunció que su hermana supuestamente fue sometida a vejámenes cuando estuvo presa en Tipitapa, donde se conoció que fue obligada a permanecer desnuda y estuvo sin que le pasaran alimentos. Para el próximo 20 de junio está programada la reedición del juicio donde se determinará la responsabilidad de Vilma Mejía López.