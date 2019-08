Femenicidio en Loma Linda

La Policía del Distrito Tres de Managua busca afanosamente a Miguel Jarquín, señalado como el principal sospechoso del asesinato de la joven Sandra Patricia Centeno Sánchez, de 24 años, cuyo cadáver fue encontrado por sus padres en estado de descomposición en un cuarto de la casa familiar, ubicada en el costado norte de la iglesia católica Guadalupe, de Loma Linda, la noche del pasado 30 de mayo.



José de la Luz Centeno, padre de la occisa, en su denuncia ante la Policía afirmó que comenzó a sentir un mal olor que salía del cuarto de su hija, por lo que le pidió a uno de sus hijos que le ayudara a romper la cerradura, solo para descubrir el espectáculo macabro: el cuerpo de su hija cruzado sobre la cama, vestido sólo con un camisón, sin ropa interior y envuelto en una sabana.



Según las investigaciones policiales, el cuerpo de la víctima presentaba un golpe en la frente que le causó la muerte, esto fue confirmado por un dictamen preliminar del Instituto de Medicina Legal que indica “un golpe en la frente con objeto contundente”.





El sospechoso

Miguel Jarquín era el novio de la víctima, y sobre él recae la principal sospecha debido a que se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de mayo, el último día que vieron con vida a Centeno Sánchez, pero además, Miguel fue la persona que llamó telefónicamente a Yáder Iván Centeno, hermano de Sandra, informándole que ella no asistiría a una celebración del Día de la Madre por motivos de la lluvia, 30 minutos después volvieron a llamar al teléfono de Sandra, pero ésta no contestó.



El relató de José de la Luz ofrecido a los investigadores de la Policía indica que, la noche del 28 de mayo, cuando regresaron de la celebración no encontraron a nadie en la casa, y las luces de la vivienda estaban apagadas, por lo que creyeron que Sandra aún no regresaba de clases de una universidad capitalina.



Al día siguiente Centeno Sánchez, quien afirma que se levantó a las ocho de la mañana, volvió a revisar los cuartos, y como estaban con llave, creyó que ya todos habían salido a realizar sus actividades cotidianas.





En víspera del 30 de mayo

La preocupación entre los padres de Sandra comenzó a acrecentarse cuando la joven no apareció por la casa el 29 de mayo; tratando de encontrar un porqué a la repentina desaparición de la muchacha, creyeron que ésta se encontraba en la casa de su novio, por lo que fueron a buscarla, pero ahí les dijeron que no la habían visto.



La noche del 30 de mayo comenzaron a sentir el mal olor que salía del cuarto de Sandra, y fue cuando violentaron la puerta y descubrieron el cadáver.



La Policía no ofreció mayores detalles sobre lo que encontraron en el cuarto de Sandra, tampoco informó sobre el objeto con que presumiblemente Miguel golpeó en la frente a su novia.



Las autoridades creen que el golpe fue dado con la cacha de una pistola que Miguel cargaba siempre, tampoco hubo información sobre la presunción de que la joven fue violada por su novio.





Tenían muchas discusiones

Informaciones de los familiares indicaron que entre Sandra y Miguel había muchas discusiones provocadas principalmente porque él no ponía fin a la relación que sostenía con su esposa, con quien convivía en una vivienda del barrio El Recreo.



Un equipo periodístico de EL NUEVO DIARIO buscó la versión de los familiares de Miguel Jarquín, pero en la vivienda ubicada en El Recreo, una persona afirmó que ahí quien vivía era la esposa de Miguel, que se encontraba enferma.



Esta misma persona también afirmó que Miguel tenía tiempo de no aparecer por esa casa.