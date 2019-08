Pisan talones a banda que usa mujer de “carnada”

ESTELÍ



De un momento a otro las autoridades policiales podrían poner en la cárcel a varios elementos, quienes utilizando como “carnada” a una mujer, ejecutaron un robo cuantioso en la Alcaldía de Condega. Como suele ocurrir en este tipo de casos, la dama obsequió un jugo mezclado con un somnífero al vigilante, que lo hizo dormir profundamente sin que se percatara de lo que sucedía.



Las autoridades policiales estelianas, a través de su portavoz, el teniente Abel Antonio Herrera, confirmaron que sujetos desconocidos ingresaron en los primeros minutos del sábado a la oficina de Recaudación de la Alcaldía condegana, y sustrajeron dos computadoras con todos sus accesorios, así como 21 mil 327 córdobas y 245 dólares en efectivo.

Detectives de la Policía corroboraron la versión que inicialmente dio el guarda de seguridad de la municipalidad, Cruz Antonio Olivas Gutiérrez, de 46 años, quien manifestó que se encontraba de turno y llegó al lugar una desconocida con la que estuvo conversando, y ella con amabilidad le ofreció una gaseosa y un taco; es lo último que recuerda.

El vigilante, por tratarse de un sábado, día en que no se trabaja en las oficinas, fue encontrado dormido todavía a las dos de la tarde. Fue tanta la cantidad de somnífero que le dieron en la bebida, que pasó dormido casi 24 horas sin interrupción.



Un trabajador de la Alcaldía de Condega que andaba realizando unas gestiones, fue quien encontró a Olivas Gutiérrez, para su propia suerte, porque de acuerdo a los médicos que lo atendieron, pudo haber muerto por una sobredosis del fármaco que le suministraron. Es de hacer notar que del local donde funciona la Alcaldía, sólo hay una cuadra de distancia a la estación policial.



Según las autoridades de la Policía, actualmente el guarda de seguridad se encuentra bajo observación en el Centro de Salud de Condega, luego que los médicos le tomaron muestras de sangre para determinar el tipo sustancia que contenía la bebida.



Puede ser capitalina

Hasta el momento las autoridades policiales han identificado a una ciudadana originaria de Managua como sospechosa de haber sido quien llegó a la comuna de Condega y “engatusó” al vigilante. No obstante, al parecer en la investigación se ha detectado algunas contradicciones entre lo que dijo inicialmente el vigilante y su versión actual.



Por ejemplo, al principio el cuidador dijo que había tomado un jugo de naranja, y ahora sale diciendo que era una gaseosa. También, que rechazó los alimentos que inicialmente le habría ofrecido la dama cuando se presentó al local, y que ella le pidió posada argumentando que no era de la ciudad de Condega, a lo que él se habría negado.



De todas formas la Policía irá a fondo en las investigaciones, hasta capturar a los autores del hecho y recuperar lo robado a la Alcaldía.