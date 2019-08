Sucesos Insólitos Jorge Eduardo Arellano

31 Mayo 2008

5:38 p.m. |

Taxista colabora en su propia desgracia

Un taxista se transformó sin proponérselo en víctima y cómplice al mismo tiempo llevando como pasajero al ladrón que acababa de robar su casa.



El señor Shen, de la ciudad de Huainan, levantó a un pasajero a las tres de la mañana. “Traía consigo un montón de artefactos hogareños, así que lo ayudé a colocar todo dentro del auto”, explicó el chofer. “Noté que tenía un pescado congelado al que le faltaba la cola y no pude evitar pensar qué parecido era al que yo tenía en casa”. El pasajero explicó que recién volvía de un viaje a su ciudad natal. El señor Shen comprendió lo que había sucedido cuando regresó a su hogar y vio que había sido desvalijado. Incluyendo, claro está, el pescado sin cola del congelador. La policía capturó más tarde al malhechor que enfrenta cargos de robo.



Fantasma en botella

Por sólo 20 dólares usted puede tener su propio fantasma embotellado.



Por si usted es un escéptico capaz de pensar que lo están estafando “El Fantasma en una Botella” viene con su certificado de autenticidad. Sepa que un cazafantasmas capacitado (Hill Murria, probablemente) lo atrapó para poder embotellarlo y así permitir que usted lo reciba en la comodidad de su hogar.



Según explica la empresa que lo comercializa, cada fantasma fue sorprendido en una casa, hotel, barco, cementerio, etc., “por nuestros propios cazafantasmas. Si lo desea, puede abrir la botella y liberar al fantasma a su entera voluntad, asumiendo enteramente los riesgos”. Los riesgos de ser un estúpido, por supuesto. Además de la botella y el certificado de autenticidad, usted sabrá valorar el manual que acompaña esta oferta, en el cual se le advierte de los peligros de andar paveando con un fantasma. Si de veras cree que no hay gente tan cínica como para armar esta empresa ni gente tan tarada como para comprar el producto, esta página es para usted.



Los once peores museos

Si usted se va a aburrir, asegúrese que sea a lo grande. Aquí le pasamos los once peores bodrios en lo que a museos se refiere.



Imagínese destinar una tarde a admirar cañas de pescar, anzuelos y tanzas en el Fil. Fishing Discovery Center, o pasar un día en el apasionante Legler Barn Museum, que se trata en definitiva de un establo. Hecho pelota, para más datos. Los once museos más horribles reúnen los más escalofriantes centros en los que usted puede preguntarse si vale la pena la vida. Lugares en donde usted no sólo verá objetos aburridos, sino que además se verá rodeado de gente que los aprecia. Tomemos como ejemplo el Museo del alambre de púas, cuyo patetismo sobrepasa las más aseguradas fronteras. ¿Se imagina los comentarios de los visitantes?: “¿Qué alambre de púas más pinchudo, verdad Robusto? Sí, yo de chiquito me agarré las axilas con uno igual y todavía tengo la cicatriz. ¿Desea verla Aparicio? Hágame el favor. Nunca es tarde para aprender algo en este valle de lágrimas”. Algunos ejemplos más son el Museo de la llave inglesa, el de la mostaza y el hall de la fama de la lencería de celebridades. Baste con decir que están los calzones de Tom Anos.



Esposo infiel exhibe sus glúteos

Un marido infiel ha sido víctima de una original venganza por parte de su ex esposa: la ciudad está tapizada con fotos de su trasero.



Pasha Cummings debe ver fotos de su propio trasero a cada paso que da en Seaford, su pueblo natal. En postes, paradas de buses, paredes, etc. lo asecha la imagen de sus propias sentaderas. Según sostiene, esta maldad fue llevada adelante por su ex esposa Carol, quien convenientemente se mudó a la localidad de Cyprus el día anterior a que empezara la venganza. Además del nada glamoroso trasero de Cummings, el cartel exhibe la leyenda “Pasha Cummings: mentiroso, traidor y dos veces del orto. Y Sandra Beckworth no es mejor que él”. El hombre asegura que él no empezó a frecuentar a Sandra hasta dos meses después de haberse separado de Carol. Pero su ex esposa parece pensar lo contrario. “Carol se amargó mucho cuando la dejé, y ésta es su venganza. Es el acto final de una mujer despechada”, explicó.



Inventó la novia virtual

Un joven inventó una novia virtual que duerme junto a él, se adapta a su posición, hace cucharita, etc. El único problema: es 2D

Drew Burrows vive una vida ocupada y cuando llega a su casa no tiene una compañera que duerma con él. En fin, tuvo que programar (literalmente) una solución. Y la presentó en el Show Interactivo de Telecomunicaciones de la Universidad de New York. Ella es perfectamente callada, duerme al lado de su propietario y se adapta a los deseos de su pareja. Si usted le da la espalda, ella se curva detrás suyo al mejor estilo “cucharita”. El prototipo está siempre vestido, pero tienen planes de desarrollar otras opciones. Se trata de una proyección de luz infrarroja que a la vez es sensible y reacciona a los estímulos del movimiento de su pareja humana. El invento, además de creativo es patético y deprimente. A la pregunta “¿cuánto tiempo hace que estás soltero”?, Drew contesta: “suficiente como para haber tenido esta idea”.