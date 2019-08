Confusa muerte de joven en el Pilín

La Policía del Distrito Seis investiga la muerte del joven Omar Marcelino Maltés, de 21 años, ocurrida en circunstancias bastante confusas en el interior del restaurante El Pilín, ubicado en las cercanías del Colonial.



Maltés recibió un disparo en el costado derecho, y aunque su situación era estable, según lo afirmaron los médicos del Hospital Alemán Nicaragüense, en horas de la mañana del pasado 31 de mayo falleció a consecuencia de un infarto cardíaco mientras era sometido a una cirugía.



Manuel Maltés, sobrino del fallecido, relató que la noche del 30 de mayo en compañía de su tío y varios amigos más estaban disfrutando de un baile en el restaurante El Pilín, cuando de pronto comenzó una trifulca que terminó en una balacera, en la cual su tío llevó la peor parte, al recibir un disparo hecho presumiblemente por el dueño del establecimiento, cuyo no nombre no fue posible obtener.



“Los disparos fueron contra mí, pero fue mi tío el que recibió un balazo”, relató Maltés, quien asegura que cuando comenzó el pleito él se encontraba en la pista de baile, “yo estaba bailando, de pronto fue el pleito: botellas, sillas… y yo busqué cómo salir del lugar y protegerme”, relató.



Asegura que él pudo observar que un vigilante tenía agarrado a su hermano, de nombre Howard, y que un señor a quien identifica como el dueño del local tenía un arma en la mano, la que accionó en su contra. “Hizo como cinco disparos, después montó nuevamente el arma y continuó disparando”, relató.



Explicó que logró salir del local, y que horas después supo que su tío estaba herido, pero que en el hospital dijeron que su situación era estable, “pero después murió de un infarto”.



EL NUEVO DIARIO buscó la información oficial, pero no fue posible obtenerla. La hermana de la víctima, la señora Minerva Isabel Maltés, afirmó que ella vive fuera del país, y que tras conocer sobre la muerte de Omar regresó para acompañar a su mamá, la señora Auxiliadora Maltés.



Según Minerva, no está claro cómo ocurrieron los incidentes que provocaron las lesiones y luego la muerte de su hermano, pero lo que tampoco logra entender es por qué razón la Policía mantiene detenido a su hijo Howard, a quien de manera inexplicable los investigadores están responsabilizando de la muerte de Omar. “Ahora dicen que mi hijo fue quien mató a su propio tío”, reclamó Minerva, quien se quejó de la actuación negligente de la Policía.