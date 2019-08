Taxi desmantelado por su hijo

A doña Josefa María Ordeñana no le queda más que conformarse: el taxi de su propiedad, placas M 02941, fue localizado semidesmantelado a dos cuadras hacia abajo del Ministerio del Trabajo, en el barrio Maldito.



El hecho no tendría mucha relevancia si se toma en cuenta que en Managua a diario se registra más de un robo con intimidación a taxistas, pero éste tiene otra connotación: el conductor del taxi es nada menos que su propio hijo, el joven Edgard Rivera Ordeñana.



A Edgar nadie lo asaltó, más bien él mismo comenzó a desmantelar el taxi de su mamá, y, al parecer, las piezas fueron entregadas a cambio de droga en un expendio cercano al lugar del hallazgo, en el callejón conocido como Los Monges.



Vecinos del lugar afirmaron que a Edgard lo vieron varias veces llegar a la zona, y oficiales de Policía afirman que éste muchacho acostumbraba a despojar de sus bienes a sus pasajeros, y que, con el botín, se dirigía al expendio donde al parecer compraba los alucinógenos.



“No es la primera vez que me lo hace”, repetía la señora Ordeñana, quien explicaba a los investigadores policiales que su hijo en varias ocasiones le había desmantelado el vehículo y hasta lo llegó a empeñar. “Tuve en una ocasión que pagar a una persona de ese barrio mil 500 córdobas para que me regresara el vehículo”, afirmó.



Una patrulla de agentes policiales sorprendió la mañana de ayer domingo a Edgard cuando quitaba las llantas del vehículo, por lo que creyeron que se trataba de un delincuente, pero después conocieron que se trataba del mismo “cadete”, que desmantelaba su propio vehículo. “Lo capturamos y mandamos al Distrito Dos”, aseguró un oficial que prefirió no dar su nombre.



Pero para sorpresa de los agentes, la señora Ordeñana, quien llegó al lugar donde fue dejado su taxi, les confirmó que el detenido era su hijo. “Ya no se qué hacer con él, no es la primera vez que me hace la misma cosa”, se quejó, mientras con ayuda al parecer de otro de sus hijos, buscó cómo remolcar el vehículo, al que Edgard le había quitado la batería.