Hijo de famoso boxeador en homicidio

Vecinos del barrio Dinamarca, ubicado frente a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, acusaron a la Policía del Distrito Dos de proteger a los autores de la muerte de Germán Manrique Virgilio, ocurrida en las primeras horas del pasado 31 de mayo, de los semáforos del Seminario una cuadra arriba y una hacia el sur.



El malestar de los familiares y vecinos del fallecido fue mayor, cuando conocieron que las autoridades del distrito policial dispusieron tipificar como homicidio culposo el hecho de sangre donde falleció Germán Manrique, y dejarlo en manos de la Dirección de Tránsito, como si se tratara de “un simple accidente de tránsito”, cuando según ellos, a todas luces quedó demostrado que se trató de un “homicidio doloso”.



Fuentes de la secretaría del Distrito Dos de Policía confirmaron que el caso fue tipificado como homicidio culposo y trasladado a la Dirección de Tránsito, negaron que en el hecho existan detenidos, y afirmaron que el responsable del homicidio está prófugo y que utilizó el vehículo para escapar, sin embargo, EL NUEVO DIARIO pudo constatar que la camioneta roja con la que se provocó la muerte de Germán, está retenida en los patios de la delegación policial, lo mismo que un joven identificado como Walter Guido, quien se presentó en la delegación identificándose como la persona que conducía el automotor.





Policía protege a criminal

Mauricio Obando Tórrez, testigo de los hechos, aseguró que la Policía protege a los presuntos autores, entre los que se encuentra el “Chino” Coronado, hijo del famoso ex boxeador “Toro” Coronado.



Obando Tórrez relató que los hechos donde pereció Germán Manrique ocurrieron a las una y 30 minutos de la mañana del 31 de mayo, cuando el fallecido y un grupo de amigos caminaban sobre la vía. De pronto, una camioneta de tina roja en el que viajaban siete sujetos se detuvo frente a ellos, uno de los ocupantes --identificado sólo como “Chino” Coronado-- bajó del vehículo, y sin mediar palabras propinó un puñetazo en el rostro a Osman Ramón Lechado, quien estaba en el grupo.



Mauricio intervino en defensa del agredido, pero fue amenazado por el agresor, quien inmediatamente abandonó el lugar en la camioneta, pero 10 minutos más tarde aparecieron los ocupantes de la misma haciendo disparos contra los muchachos, quienes buscaron refugio en el motel Siesta, pero los vigilantes no los dejaron ingresar.



Marlon Obando Tórrez y Germán Manrique corrieron juntos en busca de refugio, pero en ese instante el conductor de la camioneta aceleró y atropelló a Germán, a quien lanzó varios metros adelante, no contento con ello, el conductor arrancó en retroceso y remató a Germán que murió aplastado, inmediatamente los ocupantes de la camioneta abordaron el vehículo y huyeron, pero uno de ellos, cuyo nombre no fue identificado, fue retenido por los agredidos, quienes lo entregaron a la Policía, sin embargo, inexplicablemente, el sujeto fue dejado en libertad horas después.



En la acción resultaron lesionados en el rostro Marlon Obando Tórrez y Osman Ramón Lechado. Este último señaló que la Policía tiene intenciones de proteger a los autores de la muerte de su amigo.