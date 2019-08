Acusan al que despedazó a su mujer

Un mes después del brutal crimen que estremeció la paz que reina en el municipio de Potosí, del departamento de Rivas, los representantes del Ministerio Público procedieron a acusar en ausencia al hombre que sin piedad alguna acribilló a machetazos a su compañera de vida hasta dejarla semidecapitada y sobre un “lago” de sangre.



El autor de la desgarradora historia que dejó en la orfandad a una adolescente de 16 años y tres menores de diez años, es Oscar Danilo Villarreal, de 34 años, conocido como “Papón”, y aunque la gente comenta que lo ven por varios puntos de Rivas y Potosí, la Policía no ha podido capturarlo desde el cuatro de mayo, día en que cometió el crimen en contra de Johana Margarita Blanco Gallo, de 36 años.



De acuerdo a la acusación formulada este 29 de mayo, en el Juzgado de Audiencias de Rivas, el crimen se dio a eso de las cuatro y media de la tarde, en casa de la señora Ángela Rodríguez Reyes, ubicada en el sector de “Calle en Medio” del municipio de Potosí y donde la pareja residía. En dicho lugar se dio una acusación entre ambos cónyuges y en la disputa “Papón” condujo a su mujer hacia un cuarto.



El agresor tomó un machete de 83 centímetros de largo por cinco de ancho y sin piedad lo descargó en 16 ocasiones en la delgada y espigada Johana Margarita, quien falleció de manera instantánea, semidecapitada y totalmente ensangrentada.



De acuerdo a detalles de la acusación, las heridas fueron realizadas en la espalda, cráneo y brazos, y producto de las mismas la víctima resultó con desprendimiento parcial del cráneo, exposición de masa encefálica, herida en el occipital, fractura en el hueso del codo izquierdo, así como heridas en los brazos y tórax.



La causa de la muerte fue por desprendimiento parcial del cráneo, por lo que la acusación en contra de “Papón” no podía más que tipificar el hecho como asesinato atroz.



La víctima era originaria del municipio de Nagarote, departamento de León, y “Papón” fue su tercer marido, con el que decidió unirse hace menos de un año.



Con su primera pareja, Johana Margarita engendró una niña que actualmente tiene 16 años, y luego se unió con Marlon Alaniz, con el que procreó sus últimos tres descendientes, que son tres niños de once, cuatro y dos años.



Actualmente los tres menores y la adolescente están bajo la tutela de una prima de Alaniz, ya que éste cumple una condena de cinco años en el Sistema Penitenciario de Granada.



Cabe señalar que el 26 de mayo, la madre de la víctima, Ángela Gallo, se trasladó desde León hasta el cementerio de Rivas, para visitar la tumba donde descasan los restos de su hija y pedir a las autoridades que se haga justicia.