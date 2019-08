Homicidio tras festejo

Las lágrimas ya no brotan de sus ojos... su mirada se ha apagado y ahora sólo refleja dolor y frustración ante la pérdida del último de sus vástagos.



Ofelia Marenco, de 55 años, pide a Dios le ayude a soportar el martirio luego que, en circunstancias desconocidas, Jimmy Patricio Marenco, de 17 años, falleció al recibir un impacto de bala en la parte derecha de la cabeza, la madrugada del domingo último.



Según el dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal, la causa directa de la muerte fue una hemorragia intracraneal masiva, más destrucción de masa encefálica. La causa intermedia fue un trauma craneoencefálico severo, y la causa básica fue herida por proyectil de arma de fuego penetrante en el cráneo.



Guillermo Antonio Marenco, hermano del fallecido, dijo que el sábado toda la familia se dirigió a casa de un tío, a celebrar los 15 años de una prima, y regresaron a las diez de la noche, pero Jimmy se quedó con la familia.



“Mi tío dijo que a las 12 buscó camino para la casa. Nosotros nos fuimos confiados, pues Jimmy se quedó con la familia. A las dos de la madrugada nos informan de la tragedia”, dijo Guillermo Marenco.



Asimismo, señaló que su hermano no tenía enemigos, no estaba metido en pandillas, y por eso la familia espera la información que arroje la investigación de la Policía Nacional, para conocer el motivo por el cual su familiar murió. El hecho se registró del kilómetro 25 y medio de la carretera Ticuantepe-La Concha, 500 metros al oeste.



La otra versión...



La Policía de Masaya confirmó que investiga, además de la muerte de Jimmy Patricio Marenco, el asalto que sufrió, por parte de 15 antisociales, Manuel Antonio Cuéllar Valdades, de 38 años, quien iba acompañado de su esposa, Reyna Carolina Ortiz Guevara; seis de los delincuentes se encuentran detenidos en las celdas preventivas de esta ciudad. Se presume que el fallecido era uno de los asaltantes.



Cuéllar dijo que cuando él y su esposa iban a la altura del kilómetro 25 y medio de la carretera La Concepción-Ticuantepe, a bordo de su vehículo Ford, rojo quemado, placas hondureñas PV 7926, al llegar a la parada de buses de San Ignacio, redujo la velocidad, porque la vía estaba obstaculizada con piedras tiradas sobre el pavimento, y de repente apareció un grupo de personas, encapuchadas, quienes los intimidaron con machetes y los obligaron a salir del vehículo.



Los asaltantes los despojaron de un reloj Swatch de pulsera, valorado en 120 dólares. Del vehículo le sustrajeron una billetera, la que contenía documentos, tarjetas de crédito, cédulas de identidad hondureña y nicaragüense, y el seguro del vehículo en que se movilizaban.



Cuéllar, después del asalto, se dirigió a la delegación de la Policía del municipio de La Concepción para denunciar el robo. Los oficiales de turno se movilizaron al lugar del hecho y al llegar encontraron a una persona fallecida, quien pereció producto de un disparo de arma de fuego, el que le impactó en la ceja izquierda. El fallecido era el mismo Jimmy Patricio Marenco, de 17 años, quien fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.



El médico de turno dijo que al muchacho se le encontró un proyectil alojado en la masa encefálica, con orificio de entrada, pero no de salida. La Policía investiga el hecho, porque hay de por medio una persona muerta y no se sabe quién disparó el arma, porque al llegar al lugar de los hechos Jimmy ya se encontraba sin vida.



La Policía logró la detención de seis ciudadanos, identificados como Eduardo José Calero Estrada, de 20 años; Ernesto José Calero, de 25, y Ervin Giovanni Flores López, los que fueron encontrados en el lugar de los hechos, a eso de la una de la madrugada. Los otros detenidos son Francisco Javier Carballo, de 22 años, y Erick Antonio Aguirre Calero, quienes fueron encontrados en el mismo lugar, pero a eso de las seis de la mañana, y Walter Antonio Bustos Ortiz, de 24 años, fue detenido a los ocho de la mañana.