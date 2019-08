Un muerto en pleito de pandillas

A consecuencia de un impacto de bala que le penetró en el tórax, pereció en el Hospital “Antonio Lenín Fonseca” el joven Arnulfo Ramón Herrera Medal, de 20 años, habitante del barrio “Marvin Marín”,.



Según la denuncia interpuesta la madrugada de ayer lunes, en la Tercera Delegación de Policía, por Juana Medal Rodríguez, madre del fallecido, su hijo, junto a varios muchachos del barrio, ingería licor, cuando fueron agredidos por pandilleros de Villa Roma, un barrio cercano.



Extraoficialmente se conoció que el hecho se trató de un enfrentamiento de pandillas, ya que los jóvenes de los barrios “Marvin Marín” y Villa Roma siembran el terror entre sus vecinos, cuando batallan a pedradas y con disparos.



En el mismo incidente resultaron lesionados Franklin Calero Medal, Juan Carlos Rodríguez, Félix Rodríguez y Álvaro Rivas, todos fueron trasladados del Centro de Salud “Edgard Lang”, hasta el “Antonio Lenín Fonseca”.



Los sujetos de Villa Roma que supuestamente hicieron las detonaciones fueron identificados con los alias de “El Pollo”, “El Gato”, “La Monita” “Calín”, entre otros. Aparentemente quien disparó contra el fallecido es “El Gato” y a Franklin lo hirió “El Pollo”. El equipo de EL NUEVO DIARIO buscó la versión de los parientes del muerto, pero se mostraron violentos y obligaron a un vecino a que no nos diera detalles de lo ocurrido. “Es mejor que se vayan, no queremos nada con los medios”, enfatizó un familiar de la víctima.



Por su parte la Policía continúa las investigaciones y supuestamente no hay detenidos tras este hecho de sangre.