Breves judiciales Jorge Eduardo Arellano

02 Junio 2008 |

9:51 p.m. |

Reconfirman prisión para acusada por asesinato

Porque sigue habiendo peligro de evasión, el juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, le reconfirmó la prisión a Vilma Azucena Mejía López, acusada por el asesinato de su supuesto marido, José Santos González, delito por el que deberá enfrentar juicio oral y público el próximo 20 de junio. El judicial programó para este lunes una audiencia especial de revisión de medidas, pero el abogado de la acusada, Walter Centeno, no compareció porque hubo confusión en cuanto a la hora de la celebración, sin embargo la autoridad judicial confirmó la orden de arresto y ordenó el traslado de la reo de la Dirección de Auxilio Judicial al Penal de Mujeres La Esperanza. El juicio para Mejía ya se había celebrado en Tipitapa, pero el Tribunal de Apelaciones de Managua anuló todo el proceso porque se comprobó que una de las autoridades judiciales que inicialmente se pronunció sobre el caso, estaba implicada.



A juicio por violación de su mujer

El abogado defensor de Walter Francisco Reyes Ortiz, de 24 años, anunció que el 18 de julio probará en juicio oral y público, que los hechos por los que éste fue acusado, no ocurrieron como los planteó la Fiscalía en su acusación, sin embargo le fue reconfirmada la prisión. Según el Ministerio Público, el 23 de mayo a las doce y 15 de la madrugada, la víctima, de iniciales S.A., de 18 años, quien es adicta al pegamento, estaba con tres amigas en el Parque de Ciudad Jardín, en Managua, cuando aparentemente el acusado en estado de ebriedad se les acercó para pedirles dinero y licor, pero como no accedieron a sus demandas, el señalado habría tomado del cuello a la víctima para amenazarla con un pico de botella. Luego, se la llevó al fondo del parque, la desnudó, la tocó y la abusó sexualmente. El escrito acusatorio revela que la víctima gritó pidiendo ayuda, pero sus amigas ya se habían ido a buscar a la Policía, que encontró al sospechoso a la par de la jovencita, que estaba totalmente desnuda. Los testigos dijeron a la Fiscalía que al momento del arresto, el imputado gritó que la jovencita era su mujer. La forense María Cristina Matus encontró huellas de acceso carnal reciente en la víctima, pero no de violencia.



Daba de mamar y vendía drogas

Yassed Elieth Argüello Jiménez, de 18 años, quedó en prisión ayer en el Juzgado Quinto Penal de Audiencias, porque el 17 de mayo fue capturada en una de las calles de Ciudad Sandino, casi inmediatamente después de que acababa de recibir 62 piedras de cocaína base crack, las que escondía en un gotero, y 72 gramos de marihuana para la venta. Valga decir que al momento de los hechos, la acusada ya estaba siendo procesada en el Juzgado Cuarto Penal de Audiencias también por tráfico de droga, pero como estaba amamantando, consiguió que el juez de esa judicatura le decretara medidas alternas a la prisión.