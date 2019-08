Descartan mano criminal en muerte de bebedor

Con varias partes del cuerpo carcomidas por los insectos fue encontrado el cadáver de Luis Emilio Rodríguez Guillén, de 49 años, quien según testigos, tenía varios días de tomar licor. El cadáver fue encontrado frente a una casa en proceso de construcción, situada en el barrio “Hermanos Cárcamo”, en las cercanías del Centro Escolar “Profesor Sotero Rodríguez”, de esta ciudad.



Familiares del ahora difunto, entre ellos su hermana, Delmis Araúz Rodríguez, externaron a las autoridades policiales que Luis Emilio tenía bastante tiempo de tomar licor y que inclusive en diversas ocasiones fue ingresado de emergencia al Hospital Regional San Juan de Dios, de esta ciudad, por complicaciones derivadas del alcoholismo.



Delmis, muy afectada, refirió a los oficiales de la Policía que Luis Emilio, dos días antes de su muerte, la visitó en su casa ubicada en el barrio “Oscar Gámez”, y pudo notar que tenía huellas de golpes y heridas sangrantes, por lo que casi está segura de que alguien lo agredió y que de eso pudo haber muerto.



No obstante, la perito forense, Mirna Guadalupe Ortez González, dijo que no encontró huellas de violencia en el cadáver, por lo que descartó mano criminal en la muerte del esteliano.



De acuerdo a la especialista, Luis Emilio tenía cerca de diez horas de haber expirado, posiblemente debido a una arritmia cardíaca, generada por intoxicación alcohólica.



Una fuerza operativa policial se presentó al sitio del hallazgo a fin de indagar sobre la muerte del hombre, pero al descubrir que no hay mano criminal en este deceso, la investigación tuvo un cierre administrativo.