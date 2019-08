Breves judiciales Lizbeth García

“Penquearon” a tres policías

Porque la acusación y el escrito de intercambio de información y pruebas no detallaba con exactitud qué partes del cuerpo tienen lesionadas José Manuel Matus, Jaime Urrutia y Elvis Adonis Alvarado Guevara, el juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Arias, rechazó la causa que la Fiscalía presentó en contra de Fernando Gabriel Flores Briceño, Francisco Mayorga Santamaría y Luis Fernando Murillo Lacayo, quienes supuestamente el tres de mayo “penquearon” a tres de siete policías de la Estación Dos que estaban tomando licor en una gasolinera de Linda Vista. A ese sitio llegaron los señalados, en un carro BMW, a exceso de velocidad, y pasaron cerca de donde las víctimas estaban sentadas, en la cuneta. Luego hubo un reclamo que dio paso a una discusión que terminó a golpes, pero la peor parte se la llevaron los policías. Los abogados defensores de Flores y Mayorga, Guillermo Avilés y Oscar Mayorga, alegaron que no había testigos idóneos y que la acusación obvió hechos importantes, como la agresión de la que supuestamente fueron víctimas los que aparecían como acusados, tampoco explica quién fue la persona que hizo un disparo con una pistola nueve milímetros, pero al margen de estos alegatos, el juez determinó que no podía admitir la acusación porque era imprecisa.



70 días tras las rejas por homicidio

Setenta días en la cárcel tendrá que completar Joel Elí Herrera, antes de que los miembros de un jurado de conciencia decidan este 12 de julio, si es o no coautor del homicidio de Guillermo Alexander Arias, quien perdió la vida con la cabeza destrozada a tubazos y pedradas el 27 de febrero de 2007, en Batahola Sur. Ayer, el abogado del acusado, Egberto Ramos, pidió el arresto domiciliar para el sospechoso, alegando que las circunstancias legales habían cambiado, porque ahora sí tenía dos personas que podían custodiarlo, pero el juez Julio César Arias decidió reconfirmarle la prisión, admitir todas las pruebas que la fiscal Blanca Rosa Calero presentó, y elevar la causa a juicio. Por este homicidio doloso también está acusado José Antonio Soto Dávila, pero éste no ha sido capturado desde que ocurrió el crimen, que fue originado por viejas rencillas entre víctima y victimario.



Acusado por muerte de soldado da la cara

Pese a que llegó con chaleco antibalas y con seis policías para que lo cuidaran, esta vez el policía Marvin José Morales no se cubrió el rostro, como ocurrió en las audiencias anteriores, cuando se le acusó por el homicidio del soldado del Ejército Moisés Elías Castillo Flores, delito por el que ayer iba a responder ante los miembros de un tribunal de jurados, sin embargo, no hubo juicio porque el acusador particular “se quedó entrampado” en Río San Juan por las lluvias, según explicó el juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, quien reprogramó la vista para el próximo 20 de junio. Como se recordará, el crimen ocurrió cerca del Palí La Fuente, hace cuatro meses atrás, cuando en una supuesta persecución aparentemente el Policía acusado confundió al soldado con un delincuente y le disparó.



Testigos claves “hunden” a homicida de vigilante

Pese a que el defensor público Harold Leal hizo todo lo posible para “botar” la declaración de uno de los dos testigos claves que tiene la Fiscalía, para probar que Omar Antonio Lara Méndez mató de un balazo en el pecho al vigilante Armando José Silva Gaitán, para robarle la pistola, no lo logró.



Leal le pidió al juez suplente Séptimo Penal de Juicio, Víctor Molina, que Edwin Pavón García no declarara porque éste no presenció los hechos, sólo escuchó de boca del acusado que había matado al vigilante de CyB porque se resistió al robo de su arma, pero el judicial decidió dejar que el testigo declarase ante los miembros del jurado, porque el abogado tuvo 49 días desde abril a junio para pedir la exclusión de la prueba y no lo hizo. Otra testigo que también declaró en el juicio ayer fue María Elena Aguilar, quien el siete de noviembre estaba en el parque de Villa Progreso, cuando llegó el acusado a bordo de una moto, descendió y sin mayores preámbulos disparó en el pecho a la víctima, luego le robó el arma y después huyó. La testigo reconoció en plena sala de juicio al acusado, quien cayó en las manos de la Policía hasta diciembre, cuando lo arrestaron por atentar contra la autoridad y sus agentes. El policía que investigó los hechos, el teniente Danilo Velásquez, confirmó que Gerzón Januari Picado les confesó en una entrevista que él conducía la moto en la que el supuesto homicida llegó al parque, pero como María Elena Aguilar no lo reconoció, no tuvieron más remedio que dejarlo libre. El juicio continuará hoy, porque este martes se suspendió porque el forense Silvio Mora no compareció, confirmó la fiscal Auxiliar Penal Zeyla Buitrago.