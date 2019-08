Condenan a 740 años a autores de masacre en prisión hondureña

Un tribunal sentenció el miércoles a 740 años de prisión en conjunto a 22 militares y policías penitenciarios por participar en abril de 2003 en la matanza de 69 personas en una prisión estatal de la costa atlántica de Honduras.



Absolvió asimismo a 12 de los encausados.



La fiscalía acusó a todos ellos por los delitos de asesinato y violar los deberes de los funcionarios públicos.



Los tres jueces penales de La Ceiba, a unos 350 kilómetros al norte de Tegucigalpa, decidieron que el 17 de julio dará a conocer cuántos años le corresponderá a cada uno de los imputados.



La pena máxima en Honduras es de 30 años de cárcel, por lo que los casi ocho siglos de la condena se considera una sanción moral.



''Es un fallo histórico que crea jurisprudencia nacional y que satisface al Ministerio Público'', dijo en rueda de prensa la fiscal especial de Derechos Humanos, Sandra Ponce.



Sin embargo, la coordinadora del Comité de Familiares de Desaparecidos, Bertha Oliva, dijo que ''lamento que no se sentenciaron a los autores intelectuales de la masacre, a los que dieron la orden de ejecutar a los presos y, por eso, este caso judicial no es histórico''.



En el juicio habían sido acusadas 52 personas, pero una falleció y otras 17 huyen de la justicia y tiene órdenes de captura.



El jefe de fiscales de La Ceiba, Adonay Padilla, afirmó que ''este es el juicio más costoso de la historia hondureña porque todos los gastos los absorbieron la Corte Suprema y el mismo Ministerio Público''.



Aunque los jueces no ofrecieron mayores detalles, entre los principales condenados figuran el comisionado de la policía Luis Beltrán Ramos y el inspector policial Salomón Solano.



El asesinato masivo ocurrió el 5 de abril por presuntas rencillas entre reos comunes y pandilleros, conocidos como ''mareros'', en la granja penal de El porvenir, a unos 350 kilómetros al norte de Tegucigalpa.



Un informe del Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin), divulgado en mayo de 2004, estableció que los guardias asesinaron a unos 47 de los 61 miembros de la pandilla La 18.



Murieron también cuatro reos comunes, un guardia y dos mujeres que visitaban la prisión, una de ellas con un bebé, que también falleció.



Los reclusos, según el Conasin, encerraron en sus celdas a numerosos pandilleros o ''mareros'' que los habían amenazado a muerte y les rociaron gas y prendieron fuego.



Algunos pandilleros, desesperados por salvar sus vidas durante la gresca desencadenada se introdujeron en las alcantarillas de una celda, donde los guardias les dispararon, según el informe oficial. Unos 30 cadáveres carbonizados fueron encontrados en dos celdas.



Los mareros estaban molestos porque las autoridades les decomisaron poco antes numerosas armas y sospechaban que sus rivales habían alertado a la guardia.



El Porvenir fue construida para albergar 240 reos, pero el día de la matanza habían 571 internos.



La Mara 18 junto a la Mara Salvatrucha son peligrosos y violentos grupos de jóvenes que aterrorizan a Honduras desde 1986.