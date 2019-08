¿Le robaron al bebé o inventó historia?

Un extraño caso de supuesta desaparición de un bebé de siete días de nacido en el hospital donde vino al mundo es investigado por las autoridades policiales del Distrito Seis de Policía.



Johanna Blanco, quien asegura ser la madre de la criatura, dijo que su niño quedó ingresado en la sala de Neonatología del Hospital Alemán Nicaragüense, después del parto normal, pero que ella fue dada de alta al día siguiente.



Sin embargo, en los registros del centro asistencial no aparece reflejado el ingreso de la mujer y menos el nacimiento del niño. Cabe señalar que la supuesta madre no mostraba signos de agotamiento físico por el parto reciente.



Para verificar la autenticidad de la versión de Blanco, quien asegura que el bebé desapareció la noche del martes, la Policía interrogó ayer por la tarde a las autoridades del centro hospitalario, y llevarían al Instituto de Medicina Legal a la supuesta recién alumbrada.



Algo que llamaba la atención de la Policía era la tranquilidad con que la mujer narraba los detalles de la desaparición, pues además no demostraba preocupación alguna, contrario a la actitud del supuesto padre del bebé, Luis Alberto Laguna, quien asegura que el extraviado es su primogénito.