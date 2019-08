Un cuarto de siglo de cárcel para homicida

De nada sirvió que Omar Antonio Lara Méndez le pidiera a los miembros del jurado que lo declararan no culpable, que él “no podía pagar por un crimen que no cometió”, porque de todos modos lo culparon por la muerte del vigilante Armando José Silva Gaitán, quien falleció de un disparo en el pecho, el siete de noviembre del año pasado, cuando estaba en el parque de Villa Progreso.



Lara no se inmutó cuando la fiscal Zeyla Buitrago le pidió al juez suplente Séptimo Penal de Juicio, Víctor Molina, que lo condene a un cuarto de siglo (25 años) tras las rejas por el robo con violencia seguido de muerte que cometió.



El defensor público Harold Leal dijo que la Fiscalía no probó el robo de la pistola del vigilante de C y B, porque no presentó una factura que diga que el arma en realidad pertenece a la empresa y que vale tanto, por lo que le solicitó al juez que tipifique el delito como homicidio doloso, lo que significaría una sustancial rebaja de pena, porque la máxima es 14 años de prisión, a diferencia del robo con violencia seguido de muerte, que tiene una pena máxima de 30 y una mínima de 21.



El juez escuchó los alegatos, pero anunció que dará a conocer su sentencia hasta el próximo lunes por la tarde, atendiendo a agravantes y atenuantes.