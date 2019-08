14 puñaladas a joven madre

La forma en que pereció hace indicar que se trata de un crimen pasional. Fátima del Socorro Bendaña, de 25 años, presentaba 14 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, pero la mortal, que por centímetros no la decapitó, se la propinaron en el cuello.



En la acera yacía el cuerpo de la infortunada, boca abajo, en un charco de sangre. Vestía jeans azul, una camisa roja y las sandalias negras en la mano derecha.



El comisionado Sergio Gutiérrez, jefe de la Segunda Delegación de Policía, informó que una patrulla que realizaba su ronda, entre las cuatro o cinco de la mañana, fue notificada de la muerte de la muchacha, en el barrio San José, ubicado del Ministerio de Trabajo, dos cuadras al este, media cuadra al sur.



“Se verificó, se trataba de una mujer, a quien se identificó y se supo que habitaba en la comarca Los Brasiles. Empezamos las investigaciones, las entrevistas a los testigos, quienes manifestaron que entre las dos o tres de la mañana se escucharon gritos, escándalos, pero nadie salió a ver qué pasaba, ya que esa es una zona transitada por malvivientes”, relató el comisionado Gutiérrez.



Aseguró el jefe policial que uno de los testigos declaró que a la hora de los gritos desesperados de la mujer, del lugar se marchaba una motocicleta y un vehículo, mismos que están siendo investigados.



Del mismo modo aseveró que hay una persona detenida, de la que se investiga el vínculo con la fallecida. El móvil aún no se ha determinado con exactitud, pero hoy se sabrán más detalles del asesinato.



“La persona que está detenida frecuenta el lugar donde se encontró el cadáver; se trabaja con Auxilio Judicial Nacional para llegar hasta quienes cometieron el crimen”, dijo el comisionado Gutiérrez.



La familia de la víctima

Los familiares de Fátima del Socorro Bendaña se enteraron de la terrible noticia a través de un medio de comunicación radial.



“Teníamos como cuatro meses de no verla... la mamá la llamaba a la casa del marido y le decían que no estaba ahí. La verdad no sabemos qué pensar, esperamos que la Policía aclare esta muerte”, dijo Jessica Aguilar, prima de la muerta.



La infortunada deja en la orfandad a cinco hijos, el más pequeño, de seis meses.



Su cuerpo será velado en el kilómetro 16 de la carretera nueva a León, frente al cementerio de Los Brasiles.