Breves judiciales

04 Junio 2008

7:54 p.m. |

Sangre en los juzgados

La sala del Complejo Judicial Nejapa quedó manchada con la sangre de una mujer que fue agredida por otras dos féminas que le rompieron la boca y la nariz en las afueras del Juzgado Sexto Local Penal. La Policía se reservó los nombres de las agresoras, que fueron detenidas por lesiones y alteración al orden público. “Ellas están acusando a mis dos sobrinas, Aracelly de los Ángeles Flores López y Elizabeth Lara Flores, pero ahora ellas la agreden”, explicó doña Delfa Flores, quien señaló que la lesionada es Ángela Flores. Por su parte, el abogado defensor de las Flores, Amadeo Flores, explicó que la agredida no figuraba en el juicio ni como víctima ni como acusada, porque la del problema era su hija, pero como tenían rencillas porque las que agredieron habían sido condenadas en otro juzgado, surgió el problema. El conflicto inició el 23 de octubre de 2007, día en que Jazmina de los Ángeles Berríos estaba saliendo del Centro Infantil “Generando Vida”, en el barrio El Recreo. Supuestamente Aracelly de los Ángeles le reventó la boca a Jazmina de los Ángeles de un puñetazo, momento en que Elizabeth supuestamente sacó de entre sus ropas un arma blanca y le lanzó a la víctima varias “corridas”, pero como no pudo hacerle más daño, las tres mujeres se agredieron a golpes. La víctima recibió un mordisco en el tercer dedo de la mano derecha y la amenazaron de muerte a ella y a su hijo, delito por el que las acusadas podrían ser condenadas a cuatro meses de prisión. La juez María Iveth Pineda dará a conocer su sentencia el diez de junio a las diez de la mañana.



El violador de Mateare tiene varicela

Aunque la Defensoría Pública alegó que Manuel Antonio Dávila Lacayo, de 40 años, fue detenido ilegalmente, la juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Martínez, le decretó la prisión porque la violación que le achacan es grave y la víctima y los mismos testigos viven en Los Brasiles, donde ocurrieron los ultrajes continuos que ahora tienen a una chavala de 13 años con un embarazo avanzado. La acusación que la fiscal Martha Landero presentó, explica que el acusado empezó a violar a su vecina desde agosto de 2007, cuando la encontró sola, la lanzó contra la pared y le golpeó las piernas para obligarla a abrirlas, a fin de penetrarla con dedos y su órgano viril. Supuestamente después amenazó a la víctima con matar a sus hermanos si decía algo, argumento que también usó en las siguientes cuatro veces en las que aparentemente la violó dentro de la letrina de la casa, entre septiembre, diciembre de 2007 y el 27 de febrero de 2008. La niña se dio cuenta de su embarazo el 29 de mayo, cuando notó que la barriga le estaba creciendo. Producto de todo lo que vivió, la jovencita tiene lesión sicológica. La audiencia inicial del juicio será el diez de junio, día que el acusado deberá volver ante la juez. Ayer, éste presentaba varicela.



Citan a “madre verdugo”

Porque supuestamente le pegaba a su hijo de diez años con chinelas, tacones, garrotes, perchas y escoba, y lo dejaba encerrado en la casa por las noches, está acusada por lesiones sicológicas en el Juzgado Cuarto Penal de Audiencias, la ciudadana de iniciales R.A.M., de 25 años, pero la aludida no compareció a la vista que tenía este miércoles. Según el escrito acusatorio, los hechos se dieron en el Barrio Bóer, entre 2005 y 2007, a raíz de que la dama se separó del marido, quien al enterarse de lo que vivía su hijo a manos de la madre, se lo llevó y denunció el caso. En la denuncia, éste reveló que incluso una noche que le reclamó a su ex por el trato que le daba al menor, un hombre que andaba con ella en una camioneta le disparó. Esto ocurrió en 2007.