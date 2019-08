Dantesco hallazgo de cuerpo

SANTO DOMINGO, CHONTALES

Frente a la escuelita del poblado llamado Barrio Pobre, en el municipio de Santo Domingo, fue localizada la mitad del cuerpo de un sujeto que hasta ayer en horas de la tarde era de identidad desconocida, informó una fuente oficial de la Policía de Chontales.



El hedor del cadáver llevó a los pobladores del lugar y estudiantes a supervisar a la orilla de una alcantarilla, para ver si se trataba de un animal muerto, pero los curiosos se quedaron atónitos cuando estuvieron frente al destrozado cuerpo.



Ante el dantesco hallazgo se desplazó una guardia operativa, encabezada por el segundo jefe de la Policía de Chontales, comisionado José David Jarquín Ortiz, quien junto a los peritos de Auxilio Judicial realizaron las investigaciones preliminares.



A pesar de los esfuerzos de los agentes policiales, en la escena del hallazgo no encontraron mayores elementos que los condujeran al menos a identificar el cadáver, ya que los comarcanos dijeron que no lo conocían.



El subcomisionado Félix Villarreal, jefe de Auxilio Judicial de la Policía de Chontales, informó la tarde de este lunes, vía telefónica, que se está coordinando con el Área de Antropología del Instituto de Medicina Legal, para que les ayude a conocer el tiempo de muerte, edad y las causas del fallecimiento.



Dijo desconocer si el infortunado fue ultimado en el lugar o en un vehículo llegaron a tirar la mitad de su cuerpo, porque hasta el momento no tienen ni idea de dónde pueden ubicar el resto de su humanidad, es decir, el tórax y la cabeza.