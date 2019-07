Muerte de trabajador bajo toneladas de cal

Bajo más de dos metros de cal quedó sepultado Lesly Antonio Hernández Lara, de 33 años, la madrugada de ayer, cuando laboraba para la Empresa de Servicios Múltiples “Francisco José Zavala”, la cual era subcontratada por la Cementera Nacional, donde ocurrió la tragedia.

Agentes de la Delegación Número Siete realizaron las investigaciones preliminares del caso, e informaron que aparentemente todo se trató de un lamentable accidente laboral.

En esos mismos términos se pronunció en una conferencia de prensa realizada en Managua, el señor Carlos Emilio González, director de la empresa Cemex, quien dejó a las autoridades policiales el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte del trabajador, quien falleció dentro de un silo de almacenamiento de material calizo para la elaboración de cemento.

“Vamos a cooperar con la Policía en sus investigaciones”, dijo González. Detalló que Hernández realizaba labores de mantenimiento en la planta de cemento de San Rafael del Sur, cerca de las cinco y media de la mañana, comunicó a sus compañeros que descansaría un rato y se quitó el equipo de seguridad.

El coordinador del equipo y dos compañeros más bajaron del silo, pero Hernández se quedó. Cuando notaron que no bajaba, subieron a ver que ocurría y sólo encontraron que la cuerda de seguridad estaba atada a una baranda y el otro extremo estaba dentro del contenido del silo. Intentaron halarlo, pero no pudieron, por lo que vaciaron el depósito de material y pudieron ver a Hernández que yacía muerto.

El director de Cemex no pudo explicarse si Hernández ya se había quitado sus equipos de seguridad, por qué razón volvió a ponérselo y continuar su trabajo, a pesar que el resto de la cuadrilla ya había abandonado el lugar. Resaltó que Hernández recién había finalizado con éxito un programa de capacitación sobre medidas de seguridad que imparte la empresa Cemex.

Hernández deja en la orfandad a tres niños de doce y once años y a una bebé de diez meses. Habitaba en la Comunidad San Cristobal, frente al parque del mismo nombre.