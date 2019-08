Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

05 Junio 2008 |

7:55 p.m. |

Saña de enemigo

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Con los dedos de la mano izquierda cercenados, un machetazo en el cuello y otro en el costado derecho resultó el ciudadano Luis Salvador Rodríguez, de 38 años, al ser atacado por Johnny Aráuz, de 23 años, alias “El Peludo”. Las investigaciones de la Policía señalan que el hecho se registró en Sébaco Viejo, cuando la víctima fue interceptada por “El Peludo”, quien sin discutir nada se le lanzó encima, machete en mano, con intenciones de mandarlo al otro mundo. Tres filazos alcanzaron el cuerpo de Luis Salvador, quien fue auxiliado por vecinos, mientras el autor se dio a la fuga. Johnny intentó terminar con la vida de Rodríguez por antiguas rencillas, por lo que es buscado por la Policía Nacional para que responda por estas lesiones graves.



Pagó combustible con tarjeta falsa

Máximo Rugama / ESTELÍ

Las autoridades policiales investigan el paradero de un delincuente, quien luego de llenar con combustible el tanque de la camioneta en que se movilizaba, pagó con una tarjeta de crédito falsa. Orlin Nahum Montealegre Aráuz denunció ante las autoridades policiales que se encontraba despachando combustible en la gasolinera Shell Esquipulas, en esta ciudad, cuando un tipo, alto, moreno, pelo corto, negro, recio, se presentó a comprar combustible. El tipo pagó más de mil córdobas con una tarjeta azul, a nombre de Findesa, número P1800791. Al realizar el trámite en la caja, el “bombero” se enteró de que la tarjeta era falsa, pero a esas alturas ya había huido el sujeto.



Caja fuerte en manos de delincuentes

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Delincuentes no identificados se llevaron la caja fuerte de una farmacia ubicada el barrio “Luis Alfonso Velásquez Flores”, del poblado de Río Blanco, donde estaban guardados más de 80 mil córdobas. La denuncia la interpuso la ciudadana Mildred Palma Somarriba, quien dijo que elementos no identificados, aprovechando la oscuridad nocturna para penetrar a su vivienda, donde funciona una farmacia, cargaron con la caja fuerte que tenía en su interior cerca de 3 mil dólares, 25 mil córdobas en billetes de diferentes denominaciones y 7 mil córdobas en monedas, para un total de 89 mil 50 córdobas, la afectada dijo a la Policía que sospecha de dos personas conocidas, sobre los cuales la Policía está dirigiendo las investigaciones.



Daños cuantiosos en vuelco

Máximo Rugama / ESTELÍ

Daños materiales cuantiosos sufrieron un cabezal y una rastra que cargaba 500 sacos de café, en el kilómetro 170 de la Carretera Panamericana Norte, sobre la cuesta Kukamonga, al volcarse por fallas mecánicas. El cargamento del grano era llevado de Matagalpa hacia Ocotal por el conductor Samuel Efraín Castillo Altamirano, quien al detectar las fallas en el sistema de frenos no pudo controlar el camión en la pendiente, se salió de la vía y se volcó, a la vez que caía en un precipicio de unos 50 metros de profundidad. El conductor, que viajaba solo, salió ileso de forma milagrosa.