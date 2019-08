Breves judiciales Lizbeth García

05 Junio 2008

8 p.m. |

Acusan al que “sembró” cadáveres en sumidero

Después de dos años y medio de que fueron “enterradas en un sumidero” y a seis meses de que sus cuerpos fueron descubiertos, la Fiscalía acusó en el Juzgado Cuarto Penal de Audiencias a Pablo Roberto Mendoza Neyra por el doble asesinato de su cónyuge, Tomasa Tenorio Mairena, de 27 años, y de la hija de ésta, Melissa de los Ángeles Salgado, de 11 años, pero hasta que la captura del sospechoso no se haga efectiva, los familiares de las víctimas tendrán que seguir esperando justicia. Como se recordará, las osamentas de madre e hija fueron descubiertas en enero de este año, dentro de un sumidero del hospedaje “Happy, happy”, ubicado contiguo al costado este del Mercado “Israel Lewites”, sitio donde Tenorio convivía con el acusado y su hijita, quienes extrañamente desaparecieron desde agosto de 2005, pero no fue sino hasta enero de 2008 cuando la Policía recibió información de la misma familia de que los cuerpos estaban ahí, que se conoció del crimen.



Aparentemente “Zapatito” quería vender a su hija

Las pruebas que la fiscal Urania Fonseca presentó ante el juez suplente Norge Rivera revelan que supuestamente Moisés Jeremías Ramos, de 33 años, alias “Zapatito”, intentó vender a su propia hija de ocho meses, pero como el Ministerio de la Familia tomó a la menor en tutela, el negocio no se pudo concretar, lo que molestó al acusado, que culpó de todo lo ocurrido a su mujer, Gema Elizabeth Ascensio, de 25 años, a quien le propinó seis estocadas en el tórax y abdomen, el 25 de mayo, en uno de los callejones del Mercado “Iván Montenegro”. La abuela de la menor, Martha Alicia Ascensio, confirmó que su yerno quiso vender a la niña hace varios meses, y que por eso fue que ella se hizo cargo de los otros dos menores que Gema Elizabeth procreó antes de convivir con “Zapatito”, quien aparentemente con frecuencia maltrataba a su mujer. Otro testigo que el Ministerio Público ofreció para ir a juicio este 29 de julio, explicó que cuando la Policía se llevaba preso a Moisés Jeremías, la misma Gema Elizabeth iba a sacarlo de la cárcel. “Yo lo que pido es que se haga justicia con este hombre. Él no tenía derecho de matarme a mi hija así”, exclamó llorando ante el juez doña Martha Alicia, quien se tranquilizó cuando el judicial le reconfirmó la prisión a “Zapatito”.



Once mil dólares por una vida

La entrega de once mil dólares, ocho de los cuales fueron puestos en manos de Jessenia Espinoza, madre de quien en vida fuera Ashley Jarquín, de 22 meses de nacida, pusieron fin al juicio que la Fiscalía impulsó contra Luis Antonio Rugama por homicidio culposo y lesiones en perjuicio de Freddy Uriel Jarquín. En el acta de mediación que la Fiscalía presentó esta semana ante la juez Sexto Local Penal, María Iveth Pineda, Rugama pidió disculpas por el daño que cometió y comisionó a su abogado para que haga las gestiones pertinentes ante Iniser, para que esta compañía de seguros le entreguen a las víctimas 3 mil dólares correspondientes a la póliza de seguro de responsabilidad civil por muerte. El acusado también se comprometió a cubrirle todos los gastos médicos que tenga Freddy Jarquín por las fracturas y lesiones que sufrió en el accidente que fue provocado por el acusado, cuando a bordo de una camioneta invadió el carril en el que las víctimas circulaban a bordo de una moto, en la entrada de La Cañada, en Laureles Sur, el pasado 23 de mayo. En el documento de mediación, la Fiscalía se comprometió a esperar dos meses para ver si Rugama cumple lo acordado, para después pedir el sobreseimiento definitivo.