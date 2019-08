Redada en Cartel de Santa Ana

Una vez más resultó efectivo en la Segunda Delegación de Policía el “Plan Impacto”, luego que se allanaran dos viviendas en Santa Ana, detuvieran a tres personas y ocuparan entre todos los objetos y artículos varios unos 20 ó 25 mil dólares.



Los comisionados Sergio Gutiérrez y José López Dolmus, jefe y segundo jefe de dicha delegación policial, dieron a conocer que por una orden de allanamiento, María Elsa Ortega, alias “Maruca”; Humberto Antonio Herrera Martínez, de 35 años, y Ana Patricia Gutiérrez, de 39, fueron detenidos ayer por la mañana en el occidental barrio Santa Ana, de Managua.



“Se les ocupó 486 piedras de crack, 229 gramos de cocaína, unos churros de marihuana, 5 mil córdobas, entre moneda nacional y extranjera, prendas y artículos variados”, dijo el comisionado Gutiérrez.



Una minitienda

También fueron encontrados en la vivienda una minitienda de electrodomésticos y objetos varios, como televisores, DVD, equipos de sonido, grabadoras, licuadoras, planchas, cascos para motociclistas, abanicos, celulares, paletas de persianas y hasta una planta eléctrica.



Asimismo, el comisionado Gutiérrez manifestó que se trabaja con los padres de familia y grupos organizados para que en los colegios ya no se comercialice la droga, pues para los expendedores, los niños y jóvenes son “buenos clientes”.



Por su parte, los detenidos en todo momento manifestaron que a ellos no se les encontró nada y que a los verdaderos expendedores nunca los detiene la Policía. “El hecho de vivir en el barrio Santa Ana no significa que seamos expendedores de droga”, resaltaron.