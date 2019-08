Breves judiciales Lizbeth García

06 Junio 2008

8:30 p.m. |

Amplían acusación contra “feminicida”

La Fiscalía amplió la acusación que en su momento presentó contra José Antonio Urbina, de 24 años, para que en vez de ser juzgado por homicidio frustrado, sea enjuiciado por asesinato en perjuicio de Brenda Liseth Castillo, de 25 años, quien falleció a consecuencia de las graves heridas que su ex novio le propinó en el cuello con un trozo de espejo, hecho acaecido el 12 de abril de este año, en el barrio “Rubén Darío”. El juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, programó para este viernes una audiencia especial a fin de ver si admite o no la ampliación de la acusación, pero la misma fue reprogramada para el 17 de junio.



Fracasa “pisa y corre”

La juez Sexto Penal de Audiencias, Gertrudis Arias, rechazó la acusación que el Ministerio Público formuló este viernes en contra de Donaldo Franco Flores Rodríguez, por la presunta autoría de lesiones sicológicas en perjuicio de su ex mujer, porque la misma no detallaba los episodios de violencia que la víctima sufrió en los ocho años que convivió con el imputado, por el contrario, sólo explicaba que el tres de diciembre el hombre llegó ebrio a la casa de su ex suegra, e insultó a la que fue su mujer, amenazándola con quitarle a sus hijos. Valga decir que la acusación que la judicial rechazó, es la segunda acción que la supuesta víctima impulsa contra su ex porque en el Juzgado Octavo Penal de Juicio, éste tiene un juicio pendiente por la supuesta autoría de rapto y violación, porque presuntamente se la llevó en un taxi del barrio Lomas de Guadalupe, y luego la condujo a un local donde la habría abusado en conjunto con sus amigos.



Arranca juicio para “Los Parqueños”

Ángel Rivas Velásquez, Mario Bladimir Castillo, alias “Cachito”, Néstor Antonio Rivas, “Toñito”, y Armando José Rivas, se sentaron en el banquillo de los acusados ayer, en el Juzgado Cuarto Penal de Juicio para responder por la aparente coautoría del delito de robo con intimidación, lesiones y exposición de personas al peligro, porque supuestamente el 26 de agosto de 2007, Josy Angélica Aguilar, de 14 años, se fue a traer la llave de la casa que su hermano se había llevado, cuando los supuestos pandilleros la interceptaron, la amenazaron con un cuchillo, la lesionaron y le robaron una bicicleta. Al enterarse de lo que le estaba pasando a su hermana, Alexis fue a auxiliarla, pero uno de los acusados lo habría atacado a balazos. Martha Barbosa, madre de las víctimas, reconoció y atestiguó contra los hechores este viernes. Los dos abogados de los imputados señalaron que probarán en juicio oral que no hubo delito, y que lo que hay son supuestas rencillas entre la familia de las víctimas y la de los acusados. Doña Martha se atacó en llanto al recordar que hace siete meses los mismos “Parqueños” mataron a un hijo de ella.